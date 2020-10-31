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Шальке не выигрывает в Бундеслиге 22 матча кряду
Пугающая статистика
"Шальке" сыграл вничью со "Штутгартом" (1:1) в матче 6-го тура Бундеслиги.
Таким образом безвыигрышная серия гельзенкирхенцев в рамках чемпионата достигла 22 матчей. Это вторая по продолжительности серия в истории Бундеслиги.
В последний раз "Шальке" побеждал аж 17 января во встрече с менхенгладбахской "Боруссией" (2:0). С тех пор команда проиграла 14 матчей из 22, сведя еще 8 игр к ничьей.
Напомним, ранее Мануэль Баум сменил Дэвида Вангера на посту главного тренера "Шальке".
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