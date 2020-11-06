Бундеслига. Кельн не смог прервать серию из 16 матчей без побед, пропустив от Вердера на последних минутах

“Вердер” до встречи с “Кельном” три подряд матча свел вничью 1:1. У “козлов” также преобладают ничейные результаты – команда Маркуса Гиздоля взяла один пункт в трех из четырех последних матчей Бундеслиги. Неудивительно, что и между собой эти команды сыграли вничью в стартовом матче седьмого тура Бундеслиги.

Это был посредственный матч двух посредственных команд. Мало содержательной игры, мало моментов, мало ударов, но много ошибок и борьбы. Как и полагается такому поединку, голы в нем были забиты совершенно дурацкие. Сначала Мойсандер переправил мяч в свои ворота навеса Дуды со штрафного, подарив “Кельну” надежду прервать свою серию из 16 матчей без побед в Бундеслиге. Однако гости так и не выиграли. “Вердер” максимально прижал “Кельн”, и смог отыграть один гол с пенальти, после игры рукой Борнаува в своей штрафной.

Не назовешь этот поединок хорошим аперитивом к завтрашнему матчу “Боруссия” Дортмунд – “Бавария”.

Бундеслига, седьмой тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Кельн” 1:1

Голы: Биттенкур 82 (пен.) – Мойсандер 67 (авт.)

“Вердер”: Павленка – Топрак (Мевальд 73), Мойсандер, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Грос, Мбом (Чонг 74) – Рашица (Осако 65), Биттенкур – Сарджент

“Кельн”: Тимо Хорн (Цилер 40) – Каттербах (Яннес Хорн 73), Чихос, Борнаув, Вольф – Озджан – Якобс, Дрекслер (Тильманн 73), Дуда, Лимниос (Реджбечай 64) – Андерссон

Предупреждения: Мбом 31, Осако 67 – Вольф 22, Чихос 65