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Бундеслига. Два незабитых пенальти украсили матч Вольфсбурга с Хоффенхаймом

Германия
(1 голосов)

Вторая победа для волков, Хоффенхайм в кризисе

Бундеслига. Два незабитых пенальти украсили матч Вольфсбурга с Хоффенхаймом
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Хоффенхайм” не может выиграть уже в пятом матче подряд. Победа над “Баварией” во втором туре пока остается последней для команды Себастьяна Хенесса во внутреннем первенстве. Эти результаты контрастируют с еврокубковыми матчами. В Лиге Европе “Хоффенхайм” пока только побеждает.

Против “Вольфсбурга” “Хоффенхайм” играл с экспериментальной тройкой защитников – сказались травмы. Кроме того, не было Скова, Гайгера, Кадержабека и Крамарича.

“Вольфсбург” смог воспользоваться проблемами в обороне “Хоффенхайма” уже на пятой минуте, когда Филипп и Штеффен разыграли контратаку. Настоящий хаос у ворот Бауманна случился на 26-й минуте, когда хозяева трижды в упор пробивали с ближних дистанций, и наконец смогли затолкать гол (Вегорст).

“Хоффенхайм” по большей части отсутствовал в игре, и должен был пропускать третий гол, но Вегорст не реализовал пенальти. Игроки “Хоффенхайма” восприняли этот момент как знак судьбы, и бросились на ворота “Вольфсбурга”. Тут же один мяч отыграл Адамян, а настоящая драма произошла на последних секундах. Бауманн на 90+3 минуте подключился к стандарту у чужих ворот, и заработал пенальти, получив удар в челюсть от Арнольда. Однако Даббур не реализовал удар с точки, и “Хоффенхайму” не удалось сделать камбек. Впервые в новом сезоне Бундеслиги не был реализован пенальти, и сразу два.

Бундеслига, седьмой тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Хоффенхайм” 2:1

Голы: Штеффен 5, Вегорст 26 – Адамян 87

На 84 минуте Вегорст не реализовал пенальти (мимо)

На 90+4 минуте Даббур не реализовал пенальти (вратарь)

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Лакруа, Брукс, Руссийон – Шлагер (Понграчич 90), Арнольд – Штеффен (Жоау Виктор 71), Филипп (Мехмеди 62), Брекало (Герхардт 71) – Вегорст

“Хоффенхайм”: Бауманн – Богарде (Клаусс 87), Фогт, Акпогума – Руди, Гриллич (Адамян 59), Самассеку (Бебу 74), Сессеньон – Баумгартнер – Даббур, Бельфодиль (Гачинович 59)

Предупреждения: Брукс 48 – Баумгартнер 29, Руди 45+3, Фогт 82

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм)
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