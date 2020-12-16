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На 99 процентов уверены, что Розе останется. Боруссия М не хочет отпускать тренера в Дортмунд

Германия
(1 голосов)

Есть контракт и есть неустойка

На 99 процентов уверены, что Розе останется. Боруссия М не хочет отпускать тренера в Дортмунд
UA-Футбол
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Совсем недавно дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра. Главным кандидатом на его место СМИ поспешили назвать Марко Розе, который сейчас работает с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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Однако, участник плей-офф Лиги Чемпионов не намерен отпускать наставника. Спортивный директор клуба заявил, что на 99 процентов уверен в том, что Розе останется и в следующем сезоне.

Более того, Макс Эберль предупредил "шмелей", что за Фавра придется заплатить неустойку. В контракте тренера прописана клаусула в пять миллионов евро.

На данный момент, "Боруссия" М занимает в таблице занимает восьмое место.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах) Марко Розе
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