На 99 процентов уверены, что Розе останется. Боруссия М не хочет отпускать тренера в Дортмунд

Совсем недавно дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра. Главным кандидатом на его место СМИ поспешили назвать Марко Розе, который сейчас работает с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Однако, участник плей-офф Лиги Чемпионов не намерен отпускать наставника. Спортивный директор клуба заявил, что на 99 процентов уверен в том, что Розе останется и в следующем сезоне.

Более того, Макс Эберль предупредил "шмелей", что за Фавра придется заплатить неустойку. В контракте тренера прописана клаусула в пять миллионов евро.

Gladbach coach Marco Rose is reportedly the favorite to take over the Dortmund job next season.



But that won’t come cheap. Sporting director Max Eberl has told magazine “Sport Bild” that Dortmund would have to pay more than €5 million. ????#BVB pic.twitter.com/aIUKNqhmcU