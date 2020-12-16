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На 99 процентов уверены, что Розе останется. Боруссия М не хочет отпускать тренера в Дортмунд
Есть контракт и есть неустойка
Совсем недавно дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра. Главным кандидатом на его место СМИ поспешили назвать Марко Розе, который сейчас работает с "Боруссией" из Менхенгладбаха.
Однако, участник плей-офф Лиги Чемпионов не намерен отпускать наставника. Спортивный директор клуба заявил, что на 99 процентов уверен в том, что Розе останется и в следующем сезоне.
Более того, Макс Эберль предупредил "шмелей", что за Фавра придется заплатить неустойку. В контракте тренера прописана клаусула в пять миллионов евро.
Gladbach coach Marco Rose is reportedly the favorite to take over the Dortmund job next season.— DW Sports (@dw_sports) December 16, 2020
But that won’t come cheap. Sporting director Max Eberl has told magazine “Sport Bild” that Dortmund would have to pay more than €5 million. ????#BVB pic.twitter.com/aIUKNqhmcU
На данный момент, "Боруссия" М занимает в таблице занимает восьмое место.
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