Кубок Германии. Анхелиньо выбил Аугсбург, Шальке вспоминает, что такое - побеждать

Бундеслига взяла паузу до второго января, но до небольшого рождественского отпуска немецкие клубы во вторник и среду проведут матчи второго раунда Кубка Германии. Исключение сделано только для “Байера” и “Баварии”, которые свои поединки с Франкфуртом и “Хольштайном” соответственно проведут 12 и 13 января.

“РБ Лейпциг” - “Аугсбург” – одна из немногих пар, в которой встретились две команды Бундеслиги, но нынешнее соотношение сил между ними такое, будто это клубы из разных дивизионов. РБ очень уверенно провел этот матч. Достаточно просто посмотреть на соотношение ударов: 19-6 (10-1 в створ) в пользу “Лейпцига”. “Аугсбург” сильно сдал в декабре и в сегодняшней игре не смог на равных противостоять команде Нагельсманна. Первый гол гости забили после углового (Орбан замкнул подачу Анхелиньо), второй мяч – соло Поульсена и точный удар от штанги в ворота, третий гол оформил Анхелиньо. Испанский фулбек подхватил мяч после отскока и красиво отправил мяч в дальний угол.

“Шальке” играл с командой из четвертой лиги, поэтому получил возможность почувствовать вкус победы. В Бундеслиге “кнаппен” не побеждают с января (серия из 29) матчей, и в сезоне 2020/21 выигрывают только у слабых соперников в Кубке. В первом раунде это был “Швайнфюрт”, сегодня “Ульм”. Сердар открыл счет дальним ударом, затем дубль сделал Раман. Показательно, что в обоих матчах “Шальке” пропустил по голу. По игре преимущество “Шальке” не было впечатляющим. “Кнаппен” остается очень проблемной командой.

Поддержал марку первой Бундеслиги и “Кельн”. “Козлы” забили один мяч “Оснабрюку” (Модест), но этого хватило для выхода в следующий раунд.

Кубок, второй раунд

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Оснабрюк” (II) 1:0

Гол: Модест 45+1

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Орбан 11, Поульсен 75, Анхелиньо 82

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Ульм 1846” (IV) – “Шальке” 1:3

Голы: Райхерт 82 – Сердар 27, Раман 51, Раман 62

На 82-й минуте Райхерт не реализовал пенальти (вратарь)