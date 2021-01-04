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Коман вернулся к тренировкам в общей группе Баварии

Германия
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Футболист избежал травмы

Коман вернулся к тренировкам в общей группе Баварии
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Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман вернулся к тренировкам в общей группе команды, пишет пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, Коман получил повреждение в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским "Байером" (2:1) и был заменён на 33-й минуте встречи. В ходе медицинского обследования у французского футболиста было выявлено растяжение мышцы задней поверхности левого бедра. Игрок избежал серьёзной травмы.

Ближайший матч "Бавария" проведёт 8 января. Соперником мюнхенской команды в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги будет мёнхенгладбахская "Боруссия"

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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