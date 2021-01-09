Бундеслига. Первая победа Шальке за 357 дней, Байер не сумел обыграть Вердер

Это удивительно, но “Шальке” наконец-то удалось победить в Бундеслиге. В последний раз “кнаппен” побеждали в чемпионате Германии еще в январе прошлого года. Серия без побед “Шальке” растянулась на 30 матчей. Еще бы одна игра без трех очков – и “Шальке” повторил бы антирекорд полулюбительского клуба “Тасмания” Берлин из 60-х. Но “Шальке” все же победил. И как!

Если кто-то и должен был проиграть “Шальке”, так это “Хоффенхайм”. TSG грохнули “Баварию” 4:1 на старте первенства, но затем показывали крайне нестабильные результаты. Также “Хоффенхайм” испытывает серьезные кадровые проблемы. В первые 40 минут была приблизительно равная игра, в составе “Шальке” выделялся Колашинац, вернувшийся в аренду из “Арсенала”. В итоге ничейный счет разбили хозяева. Амин Арит выполнил хороший пас вразрез, а 19-летний американский форвард Мэттью Хоппи (Hoppe) забил свой первый гол в Бундеслиге, переиграв Бауманна. После перерыва Арит и Хоппи сделали еще два ремейка первого гола. Арит оформил хет-трик из ассистов, Хоппи стал первым американцем в Бундеслиге, сделавшим хет-трик голов. Затем раздавленный психологически “Хоффенхайм” пропустил четвертый гол. В этот раз Арит забил сам. Первая победа. “Шальке” преисполнился надежд.

Крупнее, чем “Шальке”, выиграл “Фрайбург”. Команда Кристиана Штрайха отгрузила пять голов “Кельну”. Для “Фрайбурга” это уже пятая победа подряд. Восьмое место и отрыв в 16 от зоны прямого вылета. Штрайх делает чудеса.

Пока только осваивается в “Майнце” датский тренер Бо Свенссон. Его дебютный матч во главе “карнавального клуба” закончился поражением “Айнтрахту”. Андре Силва реализовал два пенальти за мелкие нарушение в штрафной “Майнца”.

Главный рефери был часто в центре внимания в матче “Униона” с “Вольфсбургом”. Гости вышли вперед после корнера, но берлинцы сравняли счет еще до перерыва после точного удара Беккера. На 50-й минуте “Вольфсбург” остался в меньшинстве. Арнольд подтолкнул Авонийи и получил прямую красную за фол последней надежды. Это был не пенальти, но стандарт у самой линии. Андрих легко перекинул стенку – 2:1. Тут же “Унион” забил третий гол, но рефери отменил взятие ворот за фол в атаке. А затем уже наказал хозяев пенальти – мяч попал в руку Ингварстену, и Вегорст точно выполнил удар с точки.

“Байер” не воспользовался шансом приблизиться к “Баварии”. Команда Петера Боса не знала, что делать против глубоко защищающегося “Вердера”, а затем еще и Топрак забил гол своему бывшему клубу, подключившись после стандарта. Леверкузену удалось отыграть только один гол. Взятие ворот Павленки организовали Аларио и Шик – 1:1.

Бундеслига, 15-й тур

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Вердер” Бремен 1:1

Голы: Шик 70 – Топрак 52

“Байер”: Градецки – Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен (Ларс Бендер 61) – Демирбай, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Шик, Диаби (Аларио 61)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак, Велькович – Аугустинссон, Мевальд (Шмид 81), Эггештайн, Мбом, Гебре Селассие – Сарджент (Фюллькруг 81), Чонг (Зельке 60)

Предупреждения: Шик 67, Демирбай 89 – Аугустинссон 54, Мбом 88

Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Вольфсбург” 2:2

Голы: Беккер 29, Андрих 52 – Штеффен 10, Вегорст 66 (пен.)

“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Хюбнер – Триммель, Андрих, Грисбек (Рюэрсон 87), Ингварстен (Гогия 87), Ленц – Беккер (Бюльтер 77), Авонийи (Тойхерт 78)

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Понграчич (Гилявоги 46), Брукс, Баку (Виллиам 90+4) – Арнольд, Шлагер – Штеффен, Герхардт, Брекало (Мбабу 67) – Вегорст

Предупреждения: Ингварстен 66, Хюбнер 70, Кнохе 90+1 – Вегорст 57

Удаление: Арнольд 50

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Айнтрахт” Франкфурт 0:2

Голы: Силва 24 (пен.), Силва 72 (пен.)

“Майнц”: Центнер – Брозински, Сен-Жюст, Хак, Ньякате – Латца, Баррейро – Буркхардт (Салаи 85), Штегер (Онисиво 74), Боэтиюс (Матета 77) – Квайсон (Озтуналы 77)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам – Костич, Хасебе (Роде 77), Соу (Ильзанкер 88), Дурм (Туре 88) – Юнес (Цубер 80), Камада (Баркок 80) – Силва Предупреждения: Ньякате 22, Квайсон 43 – Хасебе 59

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Хоффенхайм” 4:0

Голы: Хоппи 42, Хоппи 57, Хоппи 63, Арит 79

“Шальке”: Ферманн – Беккер, Кабак, Настасич, Колашинац – Шепф (Раман 68), Стамбули, Сердар, Арит (Кутуджу 88) – Хоппи (Чау 88), Ут (Очипка 73)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Йон, Фогт, Пош, Богарде – Самассеку (Адамс 61), Гачинович – Баумгартнер, Крамарич, Бебу – Бельфодиль (Адамян 61)

Предупреждения: Кабак 23, Ут 71 – Богарде 13, Крамарич 42, Гачинович 50, Баумгартнер 52

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Кельн” 5:0

Голы: Демирович 18, Хефлер 39, Шаллаи 59, Линхарт 69, Хелер 79

“Фрайбург”: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде (Хайнц 80) – Кюблер (Темпельманн 75), Сантамария, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи (Хелер 66), Демирович (Петерсен 75), Грифо (Ен 75)

“Кельн”: Тимо Хорн – Шмитц, Борнаув, Мере (Яннес Хорн 57) – Якобс (Чихос 82), Хектор, Скири, Озджан (Реджбечай 46), Вольф – Дуда (Тильманн 46), Модест (Арокодаре 70)