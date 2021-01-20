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РБ Лейпциг - Унион. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч семнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, семнадцатый тур
20 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” 21:30 “Унион” Берлин
Телетрансляция – Megogo
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Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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