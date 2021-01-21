На перспективу. Боруссия М выложила девять миллионов за 19-летнего полузащитника

"Боруссия" из Менхенгладбаха совершила первый зимний трансфер. Об этом передает пресс-служба клуба.

Участник 1/8 финала ЛЧ не пожалел девять миллионов за Куадио Коне из "Тулузы". С ним был подписан долгосрочный контракт, а ближайшие полгода он проведет в родном клубе. Только после этого Куадио полноценно присоединится к "Боруссии".

Borussia hat Kouadio Koné vom @ToulouseFC bis 2025 verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wird zunächst bis zum 30. Juni 2021 an den FC Toulouse ausgeliehen und zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 zu den Fohlen stoßen.



Wir freuen uns auf dich, @kone_manu! ???? — Borussia (@borussia) January 21, 2021

В текущем сезоне Коне забил один гол в 18-ти играх.