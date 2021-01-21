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На перспективу. Боруссия М выложила девять миллионов за 19-летнего полузащитника

Германия
(1 голосов)

И сразу отправила в аренду

На перспективу. Боруссия М выложила девять миллионов за 19-летнего полузащитника
UA-Футбол
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"Боруссия" из Менхенгладбаха совершила первый зимний трансфер. Об этом передает пресс-служба клуба.

Участник 1/8 финала ЛЧ не пожалел девять миллионов за Куадио Коне из "Тулузы". С ним был подписан долгосрочный контракт, а ближайшие полгода он проведет в родном клубе. Только после этого Куадио полноценно присоединится к "Боруссии".

В текущем сезоне Коне забил один гол в 18-ти играх.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) "Тулуза" Куадио Коне
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