Бундеслига. Лейпциг проиграл аутсайдеру Майнцу, Байеру - Вольфсбургу. Бавария осталась без конкурентов

Что случилось с “Лейпцигом”? Команда Нагельсманна сегодня совершенно не была похожа на себя. Проиграть “Майнцу”, который за весь первый круг добыл всего лишь одну победу – это надо было умудриться.

Будущее ряда игроков “Лейпцига” окружено слухами. Дайо Упамекано точно покинет РБ, оказалось, что привлекательная клаусула есть и в контракте основного вратаря Гулачи. Самого Нагельсманна отправляют в “Челси”. Возможно, эти новости как-то мешают “Лейпцигу” сосредоточиться на текущих целях.

Фактически, все три гола в ворота “Лейпцига” сегодня были забиты из-за потери концентрации игроками РБ. Центрбек "Майнца" Ньякате сделал дубль, дважды удачно подключившись к стандартам, очень красивым получился третий гол – Данни Да Коста, только вчера перешедший в “Майнц” из “Айнтрахта”, сделал впечатляющий рейд по флангу, обойдя Анхелиньо и Хальстенберга, и выполнил прострел во вратарскую, где Баррейро из-под рук Гулачи отправил мяч в ворота РБ.

"Лейпциг" выполнил программу-минимум, забив два гола, но этого оказалось даже недостаточно для ничьи. Крайне безобразная игра “быков” у своих ворот. Команда Нагельсманна проигрывает третий раз в чемпионате и рискует отпустить “Баварию” в отрыв в семь очков.

Снова проиграл “Байер” – четвертый раз в последних шести турах. Чувствовалось, что Леверкузен отдал слишком много сил в победном матче против “Боруссии” Дортмунд посреди недели и заряда в батарейках на матч против неуступчивого и крепкого “Вольфсбурга” не осталось. И все равно, большую часть матча “Байер” доминировал, создал несколько неплохих моментов, но не хватало немного эффективности в реализации. “Вольфсбург” сыграл надежно у своих ворот, и забил один гол благодаря удачному подключению Баку в атаке.

Феерическую победу добыл “Айнтрахт”. Франкфурт забил пять голов “Арминии”, Андре Силва сделал дубль, третий гол в третьем матче провел Йович, сумасшедший дальний удар получился у Костича. Когда “Айнтрахт” в настроении, он показывает едва ли не самый зрелищный футбол в Бундеслиге. Благодаря этой победе “Айнтрахт” максимально близко подтянулся к первой четверке.

Если “Бавария” завтра выиграет у “Шальке”, то будет иметь отрыв в семь очков от второго места, и в десять – от третьего-четвертого. Ну что ж. У нас хотя бы будет интересная борьба за зону Лиги чемпионов. На три позиции претендуют “РБ Лейпциг” (35 очков), “Байер” (32), “Вольфсбург” (32), “Боруссия” Менхенгладбах (31), “Айнтрахт” Франкфурт (30) и “Боруссия” Дортмунд (29).

Бундеслига, 18-й тур

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Вольфсбург” 0:1

Гол: Баку 35

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Фосу-Менса 46), Та (Беллараби 74), Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Арангис (Баумгартлингер 74, Венделл 81), Амири (Демирбай 74) – Диаби, Аларио, Бэйли

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Бялек 90+5) – Штеффен (Брекало 61), Геркхардт, Баку (Гилявоги 83) – Вегорст

Предупреждения: Аларио 90+2 – Лакруа 90+3

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “РБ Лейпциг” 3:2

Голы: Ньякате 24, Ньякате 35, Баррейро 50 – Адамс 15, Хальстенберг 30

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Белль, Ньякате – Да Кошта, Баррейро (Буркхардт 86), Кор (Тауэр 79), Мвене (Штегер 67) – Латца (Озтуналы 66) – Квайсон (Салаи 66), Онисиво

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг (Нкунку 55), Упамекано, Орбан – Забитцер – Анхелиньо, Ольмо (Хван 77), Айдара (Самарджич 61), Адамс (Мукиэле 78) – Серлот, Форсберг (Клюйверт 61)

Предупреждения: Ньякате 39, Да Кошта 75 – Хальстенберг 23, Адамс 70, Орбан 88, Серлот 90+2

Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Айнтрахт” Франкфурт 1:5

Голы: Кордова 36 – Силва 25, Костич 27, Силва 33, Нильссон 51 (авт.), Йович 75

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен – Кунзе – Доан, Хартель (Майер 77), Ябо (Гебауэр 46) – Кордова (Зойферт 59), Клос (Шипплок 77)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Тута – Костич, Хасебе (Ильзанкер 71), Соу (Роде 77), Дурм (туре 72) – Юнес (Йович 66), Камада (Хрустич 77) – Силва

Предупреждения: Кунзе 30, Зойферт 66 – Н’Дика 39, Юнес 45+1

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Штутгарт” 2:1

Голы: Демирович 14, Ен 37 – Вамангитука 7

На 45-й минуте Гонсалес не реализовал пенальти (вратарь)

“Фрайбург”: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде – Шмид (Кюблер 74), Хаберер (Кайтель 60), Хефлер, Гюнтер – Ен (Тиль 80), Демирович (Петерсен 80), Грифо (Хелер 60)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон (Клемент 84), Штенцель (Мавропанос 46) – Вамангитука, Мангаля, Эндо, Кулибали (Томми 84) – Дидави (Калайджич 68), Кастро (Климович 62) – Гонсалес

Предупреждения: Кайтель 66, Шмид 74

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Унион” Берлин 2:1

Голы: Нидерлехнер 17, Нидерлехнер 47 – Ингварстен 25

На 56-й минуте Ингварстен не реализовал пенальти (вратарь)

“Аугсбург”: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай – Калиджури, Штробль, Груэсо (Хедира 90), Яго – Хан (Финнбогасон 82), Рихтер (Йенсен 72) – Нидерлехнер (Гумны 82)

“Унион”: Люте – Шлоттербек (Гиссельманн 79), Кнохе, Фридрих – Ленц (Тойхерт 79), Премель (Гентнер 71), Андрих, Триммель – Ингвартсен (Гогия 71), Авонийи, Беккер (Бюльтер 62)

Предупреждения: Штробль 45, Оксфоррд 49, Нидерлехнер 55 – Триммель 67