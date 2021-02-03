Кубок Германии. Дортмунд лишь в овертайме смог переиграть Падерборн

“Боруссия” Дортмунд в трех сезонах подряд не могла преодолеть третий раунд Кубка Германии. BVB получил хорошую возможность прервать эту серию, получив в соперники “Падерборн”, середняка второй Бундеслиги. Но нынешняя “Боруссия” – это проблемная команда. Даже соперника, который значительно уступает ему в классе, Дортмунд не способен обыграть без приключений.

“Падерборн” в прошлом сезоне произвел приятное впечатление в Бундеслиге. Это был с отрывом самый бедный клуб в элите, но команда под руководством харизматичного тренера Штеффена Баумгарта (сегодня он все 120 минут провел на бровке в футболке с коротким рукавом) играла в смелый, зрелищный футбол со всеми командами Бундеслиги. Например, матч на “Вестфаленштадионе” в прошлом сезоне закончился со счетом 3:3. “Падерборн” выигрывал у Дортмунда 3:0 в первом тайме, но пропустил три гола после перерыва.

Сегодня события также развилась стремительно. “Боруссия” быстро забила два гола – Джан удачно подключился к стандарту, а Санчо убежал от защитников после скидки Холанда.

2:0 к шестнадцатой минуте – и Дортмунд успокоился. “Падерборн” не отказывался от своего открытого стиля, и начал пользоваться пассивностью хозяев. “Боруссия” рассчитывала играть на контратаках, и слишком легко отдавала мяч “Падерборну”. Команда 2 Бундеслиги смело атаковала, но мяч не шел в ворота Хитца.

Дортмунд должен был закрывать все вопросы во втором тайме. В частности, двойной супермомент упустил Санчо. В итоге “Боруссия” поплатилась за свою расточительность. На 79-й минуте Хитц не смог отбить не самый сложный удар Юстфана, а настоящая драма приключилась на 90+5 минуте. “Падерборн” атаковал на последних секундах и потерял мяч в штрафной соперника. Дортмунд провел стремительную контратаку, которую точным ударом завершил Холанд. Однако рефери обратился к подсказке VAR. Защитник “Боруссии” Феликс Паслак ударил по ноге Шонлау в своей штрафной. Тобиас Штилер известен своей решимостью в сложных вопросах, и в этот раз отменил гол и назначил пенальти, который реализовал Овусу.

Дортмунд резво начал овертайм, и быстро забил третий гол. И снова Холанду удалось открыться по центру и убежать от защитников. Был ли у норвежца офсайд? Хорошего повтора мы не получили. Судьи у мониторов пять минут изучали эпизод и в итоге засчитали гол – 3:2.

В овертайме Дортмунд уже более ответственно отнесся к своему преимуществу в счете и умело контролировал игру. Да и сил у “Падерборна” было меньше. Тем не менее команда второй Бундеслиги устроила мощной штурм на последних секундах. Дортмунд выстоял – и остался в Кубке.

Второй командой Бундеслиги, вышедшей в четвертьфинал, стал “Вердер”, который очень уверенно переиграл “Гройтер Фюрт” из второго дивизиона – 2:0.

Кубок Германии, 1/8 финала

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Падерборн” (II) 3:2

Голы: Джан 6, Санчо 16, Холанд 95 – Юстфан 79, Овусу 90+7 (пен.)

“Боруссия”: Хитц – Пищек, Джан, Аканджи – Морей (Паслак 46), Беллингем (Дауд 74), Дилэйни, Шульц – Брандт (Рейна 65) – Холанд, Санчо (Ройс 116)

“Падерборн”: Цингерле – Коллинз, Шонлау, Хюнемайер, Анану – Тальхаммер (Юстфан 70), Шалленберг (Овусу 88), Антви-Аджей – Михел (Ингельссон 24), Србены (Терраццино 70), Фюрих (Хеллер 105)

Предупреждения: Дилэйни 77 – Србены 51, Ингельссон 52, Шонлау 75

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Гройтер Фюрт” (II) 2:0

Голы: Мевальд 12, Агу 73

Предупреждения: Мойсандер 87 – Бауэр 22, Штах 39