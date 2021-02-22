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Крах Шальке. Лотар Маттеус дал совет по поводу выходу из кризиса
Забрать тренера из России
Лотар Маттеус, бывший футболист (карьера 1979-2000 годы), капитан сборной Германии, поддержал идею возвращения в "Шальке 04" итальянского главного тренера Доменико Тедеско.
Тедеско и раньше был важной фигурой для "Шальке". Я бы доверил ему старт новой эпохи и перестройку в клубе, цитирует Sky Sport.
С "Шальке" Тедеско уже работал с 2017 по 2019 год. В частности под его руководством в команде выступал украинский атакующий хавбек Евгений Коноплянка. В сезоне 2017/18 клуб из Гельзенкирхена под его руководством занял второе место в Бундеслиге.
В марте 2019 тренер был отправлен в отставку, а в октябре возглавил российский "Спартак".
В этом сезоне "Шальке 04", набрав всего 9 очков в 22 матчах, занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
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