Кубок Германии. Тренер Гладбаха Розе проиграл своему будущему клубу - Боруссия Дортмунд в полуфинале

Сезон для “Боруссии” Менхенгладбах фактически завершен. Выбраться в первую четверку в Бундеслиге практически невозможно, настолько же маловероятно и отыграть “домашние” 0:2 в плей-офф Лиги чемпионов с “Манчестер Сити”. Сегодня вечером “жеребцы” вылетели из Кубка Германии.

Марко Розе тепло приветствовал перед стартом матча своих будущих работодателей, но обыграть клуб, который он возглавит первого июля 2021 года, 44-летний тренер не смог. В битве двух “Боруссии” в четвертьфинале Кубка выиграл Дортмунд.

Гости были фаворитами. Их удачная серия говорила сама за себя, как и спад Гладбах после объявления решения Розе. Но нельзя сказать, что Дортмунд победил легко.

Зрелищным матч назвать нельзя. В первом тайме было много борьбы, Дортмунд играл глубже, у Гладбаха было больше владения и больше ударов. BVB рассчитывал на контратаки, и понимал, что если не в первом тайме, то во втором, когда хозяева подсядут, шансы должны появится.

Но для начала команды обменялись голами вне игры. Сначала на полстопы залез в офсайд Тюрам, а затем за фол в атаке Холанда было отменен гол норвежца.

Начиная с 60-й минуты обе команды немного потеряли компактности в обороне, мяч легко проходил центр поля, и моментов ставало больше. Гладбах мог забивать первым, но вратарь Дортмунда Хитц сделал впечатляющий сэйв, потащив удар Бенсебаини. Не зря Эдин Терзич сделал Хитца первым номером, усадив Бюрки на лавку.

Дортмунд ответил своим моментом. Гости дождались шанса убежать в контратаку. Гладбах потерял мяч после своего углового, а Шульц, Холанд и Ройс мгновенно доставили вперед. На завершении был Санчо и его удар получился бесподобным – 1:0.

Дортмунд должен был удваивать свое преимущество, но Холанд не реализовал выход на один. Очень хорошо сыграл Зиппель, кубковый вратарь “жеребцов”.

Гладбах пытался создавать моменты в последние минуты игры, но какого-то штурма не было. Дортмунд контролировал игру и сохранил победный счет.

Дортмунд в полуфинале. Гладбах проиграл пятый матч из последних шести.

Кубок Германии, четвертьфинал. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 0:1

Гол: Санчо 66

Гладбах: Зиппель – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер (Закария 76), Нойхаус – Хофманн (Лазаро 68), Штиндль (Вольф 76), Тюрам (Эмболо 76) – Плеа

Дортмунд: Хитц – Морей, Джан, Хуммельс, Геррейру (Шульц 5) – Дилэйни, Беллингем (Загаду 90+1), Дауд – Ройс, Санчо (Азар 68) – Холанд

Предупреждения: Штиндль 32, Бенсебаини 90+3 – Дауд 29, Ройс 50, Дауд 90+3, Хитц 90+5

Удаление: Дауд 90+3