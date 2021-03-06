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Экс-защитник Юве о переходе Алабы: Этот шаг ради денег, и это нормально - карьера коротка
Немец прокомментировал вероятный трансфер австрийца
Marca
Экс-защитник "Ювентуса" Юрген Колер поделился мыслями насчет потенциального перехода Давида Алабы из "Баварии" в мадридский "Реал" или "ПСЖ".
"Это не шаг назад для него, пусть даже "Бавария" – один из трех лучших клубов Европы. Он совершает этот шаг в основном ради денег, и это можно понять. Ему 28, он подпишет контракт на 4 сезона или на 5.
Деньги играют важную роль. Нельзя винить Алабу за это решение – оно абсолютно разумное. Карьера футболиста коротка, также могут случиться серьезные травмы", – рассказал немец.
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