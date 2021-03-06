Экс-защитник Юве о переходе Алабы: Этот шаг ради денег, и это нормально - карьера коротка

Экс-защитник "Ювентуса" Юрген Колер поделился мыслями насчет потенциального перехода Давида Алабы из "Баварии" в мадридский "Реал" или "ПСЖ".

"Это не шаг назад для него, пусть даже "Бавария" – один из трех лучших клубов Европы. Он совершает этот шаг в основном ради денег, и это можно понять. Ему 28, он подпишет контракт на 4 сезона или на 5.