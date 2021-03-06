  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Экс-защитник Юве о переходе Алабы: Этот шаг ради денег, и это нормально - карьера коротка
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Юве о переходе Алабы: Этот шаг ради денег, и это нормально - карьера коротка

Германия
(1 голосов)

Немец прокомментировал вероятный трансфер австрийца

Экс-защитник Юве о переходе Алабы: Этот шаг ради денег, и это нормально - карьера коротка

Marca

Новина українською

Экс-защитник "Ювентуса" Юрген Колер поделился мыслями насчет потенциального перехода Давида Алабы из "Баварии" в мадридский "Реал" или "ПСЖ".

"Это не шаг назад для него, пусть даже "Бавария" – один из трех лучших клубов Европы. Он совершает этот шаг в основном ради денег, и это можно понять. Ему 28, он подпишет контракт на 4 сезона или на 5.

Читайте такжеРеал этого не захотел. Давид Алаба получил гарантии от ПСЖ относительно будущей позиции на поле

Деньги играют важную роль. Нельзя винить Алабу за это решение – оно абсолютно разумное. Карьера футболиста коротка, также могут случиться серьезные травмы", – рассказал немец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...