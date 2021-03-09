Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В состав Боруссии М вернулся игрок основы
Очень вовремя
Borussia M
Полузащитник-вингер Йонас Хоффман вернулся после незначительного повреждения к тренировкам с менхенгладбахской "Боруссией", сообщает клуб.
28-летний универсал из-за травмы пропустил предыдущий поединок Бундеслиги с леверкузенским "Байером" (0:1).
В этом сезоне в составе Боруссии М Йонас Хоффман провел 25 поединков, забил 7 голов, отдал 11 результативных передач.
Впереди у Боруссии М поединок Бундеслиги с "Аугсбургом" 12 марта и ответный матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" 16 марта (в первом поединке "жеребцы" проиграли 0:2).
Популярное сейчас
- Алиев - Павелко: Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе вопросы
- Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи
- Не пора ли Артёму Владимировичу задуматься о завершении карьеры? О чём говорить после 17 тура УПЛ
- Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 4:2. Повторение старой истории
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО