В состав Боруссии М вернулся игрок основы

Полузащитник-вингер Йонас Хоффман вернулся после незначительного повреждения к тренировкам с менхенгладбахской "Боруссией", сообщает клуб.

28-летний универсал из-за травмы пропустил предыдущий поединок Бундеслиги с леверкузенским "Байером" (0:1).

В этом сезоне в составе Боруссии М Йонас Хоффман провел 25 поединков, забил 7 голов, отдал 11 результативных передач.

Впереди у Боруссии М поединок Бундеслиги с "Аугсбургом" 12 марта и ответный матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" 16 марта (в первом поединке "жеребцы" проиграли 0:2).