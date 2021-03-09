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В состав Боруссии М вернулся игрок основы

Германия
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В состав Боруссии М вернулся игрок основы

Borussia M

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Полузащитник-вингер Йонас Хоффман вернулся после незначительного повреждения к тренировкам с менхенгладбахской "Боруссией", сообщает клуб.

28-летний универсал из-за травмы пропустил предыдущий поединок Бундеслиги с леверкузенским "Байером" (0:1).

В этом сезоне в составе Боруссии М Йонас Хоффман провел 25 поединков, забил 7 голов, отдал 11 результативных передач.

Впереди у Боруссии М поединок Бундеслиги с "Аугсбургом" 12 марта и ответный матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" 16 марта (в первом поединке "жеребцы" проиграли 0:2).

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Йонас Хофманн
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