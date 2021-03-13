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Флик прокомментировал слухи о сборной Германии

Германия
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Наставник намерен отработать контракт с "Баварией"

Флик прокомментировал слухи о сборной Германии

The Sun

Новина українською

Наставник "Баварии" Ханси Флик ответил на вопрос о должности тренера сборной Германии.

"У меня команда, с которой я работаю с большим удовольствием, и великолепный тренерский штаб. Сейчас я получаю такое же удовольствие, как и тогда в сборной Германии. У меня контракт до 2023 года, я хочу продолжать успешно работать в Баварии и завоевывать титулы. Все остальное спекуляции, на которые я не хотел бы реагировать", – сказал Флик на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019-го года. До этого он работал ассистентом тренера (2006-14) и спортивным директором (2014-17) в сборной Германии.

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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