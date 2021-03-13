Флик прокомментировал слухи о сборной Германии

Наставник "Баварии" Ханси Флик ответил на вопрос о должности тренера сборной Германии.

"У меня команда, с которой я работаю с большим удовольствием, и великолепный тренерский штаб. Сейчас я получаю такое же удовольствие, как и тогда в сборной Германии. У меня контракт до 2023 года, я хочу продолжать успешно работать в Баварии и завоевывать титулы. Все остальное спекуляции, на которые я не хотел бы реагировать", – сказал Флик на предматчевой пресс-конференции.