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Бавария нацелилась на трансфер вингера Реала

Германия
(1 голосов)

Рейс Мадрид – Мюнхен?

Бавария нацелилась на трансфер вингера Реала

Flávio Ramalho

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес может переехать в Германию. По информации AS, 29-летний футболист "меренг" привлек внимание мюнхенской "Баварии".

Испанец понимает, что в следующем сезоне Зинедин Зидан еще больше будет делать ставку на молодых талантов, поэтому игрового времени в Мадриде у опытного футболиста останется не так много.

Как сообщает источник, немецкий гранд уже связался с агентом Васкеса, переговоры находятся на продвинутой стадии. Тем не менее, игрок все еще готов рассматривать предложения других европейских клубов. Отметим, что контракт Лукаса со "сливочными" истекает 30 июня 2021 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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Источник:
AS

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