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Бавария нацелилась на трансфер вингера Реала
Рейс Мадрид – Мюнхен?
Flávio Ramalho
Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес может переехать в Германию. По информации AS, 29-летний футболист "меренг" привлек внимание мюнхенской "Баварии".
Испанец понимает, что в следующем сезоне Зинедин Зидан еще больше будет делать ставку на молодых талантов, поэтому игрового времени в Мадриде у опытного футболиста останется не так много.
Как сообщает источник, немецкий гранд уже связался с агентом Васкеса, переговоры находятся на продвинутой стадии. Тем не менее, игрок все еще готов рассматривать предложения других европейских клубов. Отметим, что контракт Лукаса со "сливочными" истекает 30 июня 2021 года.
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