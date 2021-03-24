Бавария нацелилась на трансфер вингера Реала

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес может переехать в Германию. По информации AS, 29-летний футболист "меренг" привлек внимание мюнхенской "Баварии".

Испанец понимает, что в следующем сезоне Зинедин Зидан еще больше будет делать ставку на молодых талантов, поэтому игрового времени в Мадриде у опытного футболиста останется не так много.

Как сообщает источник, немецкий гранд уже связался с агентом Васкеса, переговоры находятся на продвинутой стадии. Тем не менее, игрок все еще готов рассматривать предложения других европейских клубов. Отметим, что контракт Лукаса со "сливочными" истекает 30 июня 2021 года.