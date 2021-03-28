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Кроос может закончить карьеру в сборной после Евро этим летом

Германия
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Вместе с Тони сборную может покинуть Йоахим Лев

Кроос может закончить карьеру в сборной после Евро этим летом

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Новина українською

Немецкое издание Bild сообщает, что хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос раздумывает о завершении карьеры в сборной.

31-летний полузащитник может закончить международные выступления после чемпионата Европы, который пройдет этим летом. Также сборную Германии после Евро может покинуть главный тренер Йоахим Лев.

По информации источника, Кроос хотел закончить играть за сборную после последнего мундиаля, но наставник немецкой команды Лев и семья убедили Тони остаться.

На данный момент Кроос провел за национальную команду Германии 101 поединок.

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В статье: Йоахим Лев Тони Кроос Сборная Германии
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