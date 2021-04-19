В Боруссии Д открыто выступили против Суперлиги, а также сообщили об отношении Баварии к данной идее

Сегодня утром, 19 апреля, исполнительный директор "Боруссии Д" Ханс-Йоахим Ватцке выступил с заявлением, которое касается вопроса о создании Европейской суперлиги. Цитирует Ватцке пресс-служба немецкого клуба.

"Члены правления Европейской ассоциации клубов (ECA) собрались на виртуальное собрание вчера вечером, на котором было решено, что решение правления, принятые в пятницу, остаются в силе. Таким образом, мы хотим реализовать предложенные реформы в рамках Лиги чемпионов. Члены ECA заняли четкую позицию, отвергнув планы по созданию Суперлиги".

Ватцке также подчеркнул, что боссы "Баварии" и "Боруссии Д" придерживались одной и той же позиции на протяжении всех переговоров.