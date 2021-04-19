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В Боруссии Д открыто выступили против Суперлиги, а также сообщили об отношении Баварии к данной идее
"Шмели" туда не собираются, мюнхенцы, похоже, тоже
Коллаж: BVB + The Super League site
Сегодня утром, 19 апреля, исполнительный директор "Боруссии Д" Ханс-Йоахим Ватцке выступил с заявлением, которое касается вопроса о создании Европейской суперлиги. Цитирует Ватцке пресс-служба немецкого клуба.
"Члены правления Европейской ассоциации клубов (ECA) собрались на виртуальное собрание вчера вечером, на котором было решено, что решение правления, принятые в пятницу, остаются в силе. Таким образом, мы хотим реализовать предложенные реформы в рамках Лиги чемпионов. Члены ECA заняли четкую позицию, отвергнув планы по созданию Суперлиги".
Ватцке также подчеркнул, что боссы "Баварии" и "Боруссии Д" придерживались одной и той же позиции на протяжении всех переговоров.
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