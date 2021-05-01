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Кубок Германии во всей атакующей красе. Вердер - РБ Лейпциг 1:2. Видео голов и обзор матча
Команды выдали очень хороший матч
Лейпциг/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор полуфинального поединка Кубка Германии, в котором бременский "Вердер" принимал "РБ Лейпциг". Несмотря на нули на табло в основное время, команды выдали атакующий футбол, имея около десятка моментов за 90 минут на двоих, в том числе и попадание в каркас.
Возможности в голы коллективы начали воплощать уже в овертайме. Сначала первым после отскока сориентировался нападающий "Лейпцига" Хван Хи Чан, а затем его партнер по команде Упамекано результативно ошибся, дав возможность забить Биттенкуру. Решающий гол состоялся уже под занавес матча: Форсберг замкнул передачу от того же Чана. Интересно, что все авторы голов появились со скамейки запасных.
"Вердер" - "РБ Лейпциг" 1:2 (после д. в.)
Голы: Биттенкур 105+1 - Чан 93, Форсберг 120+1
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