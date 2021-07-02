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Официально: Второй лучший бомбардир Бундеслиги перешел в другой клуб

Германия
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Из запада на восток

Официально: Второй лучший бомбардир Бундеслиги перешел в другой клуб

Новина українською

"РБ Лейпциг" сообщил о подписании второго лучшего нападающего Бундеслиги сезона 2020/21 Андре Сильву.

К этому времени Андре Сильва выступал за "Айнтрахт". В прошлом сезоне он забил 28 голов.

С "РБ Лейпциг" контракт подписан до 2026 года.

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В статье: Бундеслига РБ Лейпциг Айнтрахт (Франкфурт) Андре Силва
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