Кроос завершил карьеру - но не Тони, а его брат

Феликс Кроос, младший брат полузащитника "Реала" и сборной Германии Тони Крооса, в возрасте 30 лет объявил, что завершает карьеру профессионального футболиста.

Произошло это после того, как его команда, "Айнтрахт" из Брауншвейга, вылетел из Второй Бундеслиги до 3-го дивизиона.

Я могу с полной уверенностью сказать: моя карьера закончена, и я очень доволен ею, - сказал Кроос-младший. - Эти 13 лет, которые я провел в профессиональном футболе, оставили след не только физически, но и психологически. Борьба с таким постоянным давлением также является стрессом, - цитирует игрока Kicker.

Феликс Кроос начинал заниматься футболом в молодежном клубе "Ганза Росток", впоследствии был в "Вердере" (2010 - 2016) - там он играл в матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" в 2010-м, а также под руководством украинского наставника Виктора Скрипника.

Потом был в "Юнион Берлин" (2016-2020). В национальной сборной Германии Феликс Кроос прошел все ступени от U 16 до U 21.

В прошлом сезоне полузащитник был игроком основы второго дивизиона "Айнтрахт" Брауншвейг, но не смог помешать вылету команды - она ​​заняла предпоследнее место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. С 1 июля Феликс Кроос - без клуба.