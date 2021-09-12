Лейпциг - Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - Бавария, которые встречались в четвертом туре немецкой Бундеслиги. Этот матч был особенным для Юлиана Нагельсманна, который перешел в мюнхенский гранда из лагеря красных быков. И его новая команда тренера не подвела. Левандовский этот раз ограничился лишь одним голом, зато вновь привлек внимание Мусиала, который и сам забил, и партнеру отдал результативную передачу.

Бундеслига, 4-й тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

"РБ Лейпциг" – "Бавария" 1:4

Голы: Лаймер (58) – Левандовский (12, пен), Мусиала (47), Сане (54), Чупо-Мотинг (90+2)