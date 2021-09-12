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Лейпциг - Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лейпциг - Бавария, чемпионат Германии, 11 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - Бавария, которые встречались в четвертом туре немецкой Бундеслиги. Этот матч был особенным для Юлиана Нагельсманна, который перешел в мюнхенский гранда из лагеря красных быков. И его новая команда тренера не подвела. Левандовский этот раз ограничился лишь одним голом, зато вновь привлек внимание Мусиала, который и сам забил, и партнеру отдал результативную передачу.
Бундеслига, 4-й тур
Лейпциг, “Ред Булл Арена”
"РБ Лейпциг" – "Бавария" 1:4
Голы: Лаймер (58) – Левандовский (12, пен), Мусиала (47), Сане (54), Чупо-Мотинг (90+2)
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