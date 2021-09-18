Бундеслига. Лейпциг прервал серию поражений ничьей с Кёльном

Бундеслига, 5-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги Штадион"

"Кёльн" – "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Модест (53) – Хайдара (71)

"Кёльн": Т. Хорн – Хектор, Чихос (Мере, 31), Килиан, Шмитц (Озджан, 82) – Схири – Тильманн (Шиндлер, 82), Любичич – Дуда – Модест (Андерссон, 68), Ут (Эхизибу, 68)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан, Орбан, Клостерман – Кампль, Хайдара (Адамс, 85) – Собослаи, Ольмо (Форсберг, 57), Нкунку – Силва (Поульсен, 57)

Предупреждения: Чихос (16), Мере (76), Шмитц (79) – Клостерман (76)

"Кёльн" и "Лейпциг" выдали самый конкурентный и дерзкий матч тура чемпионата Германии. Пока "Бавария" уничтожала "Бохум", все остальные выдали довольно жиденькие игры по меркам Бундеслиги. Встреча "Рейн Энерги Штадион" лишь по обоюдной расточительности соперников завершилась скромными 1:1.

"Лейпциг" проиграл 3 из 4 первых матча в Бундеслиге, вдобавок уступив ещё и "Ман Сити" со счётом 6:3 на неделе. Несмотря на безумный счёт на "Этихад", "быки" не были столь безнадёжны, но игра с "горожанами" украла много сил. И сегодня их явно не хватило для долгожданных трёх очков.

Дебют встречи выдался сдержанным, но во втором тайме началась настоящая жара. "Кёльн" неожиданно прижал гостей к воротам. Модест забил аккурат после перерыва, но от очередного гола в сезоне его отделило полшага офсайда. Антони не стал унывать и вскоре отметился уже легальным мячом. Симакан грубейшим образом потерял мяч в своей штрафной площади, и Модест в одно касание открыл счёт в матче.

Вскоре Форсберг ответил ещё одним голом с офсайда. А потом Хайдара сравнял счёт уже на самом деле – отмечаем шикарную подачу Собослаи с углового.

В последние 20 минут каждый хотел урвать победу и игра шла на максимально встречных курсах. Собослаи мог становиться главным героем встречи, реализуй он выход сам на сам на 90-й минуте. А в ответной атаке Дуда не мог, а прямо должен был забирать победу. Андерссон убежал в контратаку, но пробил прямо в Гулачи. На добивание первым подоспел Дуда. Метров 5 до ворот, пустые 3/4 ворот, но словак умудрился снова попасть в Гулачи. Это ещё постараться надо было.