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Холанд пропустит матчи сборной Норвегии из-за травмы
Об этом рассказал главный тренер Боруссии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе сообщил, что нападающий "шмелей" Эрлин Холанн не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.
"Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с "Аугсбургом", но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии", — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.
В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за "Боруссию", на его счету 11 голов и 4 результативных передачи.
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