Холанд пропустит матчи сборной Норвегии из-за травмы

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе сообщил, что нападающий "шмелей" Эрлин Холанн не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

"Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с "Аугсбургом", но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии", — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за "Боруссию", на его счету 11 голов и 4 результативных передачи.