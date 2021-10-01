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Холанд пропустит матчи сборной Норвегии из-за травмы

Германия
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Об этом рассказал главный тренер Боруссии

Холанд пропустит матчи сборной Норвегии из-за травмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе сообщил, что нападающий "шмелей" Эрлин Холанн не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

"Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с "Аугсбургом", но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии", — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за "Боруссию", на его счету 11 голов и 4 результативных передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Розе Эрлинг Холанд
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