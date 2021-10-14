Президент Баварии: Трансфер Холанда? Роберт Левандовский – лучший игрок мира

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал потенциальный переход Эрлинга Холанда из "Боруссии Д". Цитирует функционера Suddeutsche Zeitung.

"Этот вопрос у нас не возникает. Роберт Левандовский – лучший футболист мира. Он каждый сезон забивает голы, делает это так, как никто другой".

President Herbert Hainer on whether Bayern are able to finance a move for Haaland: "This question does not arise for us. We have in Robert Lewandowski the reigning world's best footballer who scores goals every season like no other" [@SZ] pic.twitter.com/fCOEDv5JEK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 13, 2021

В текущем сезоне 33-летний польский нападающий забил 7 голов за 7 игр в Бундеслиге. Ранее журналисты Bild сообщали, что "Бавария" попытается летом подписать Холанда, если Левандовский покинет Мюнхен. Сумма отступных за Эрлинга – 75 миллионов евро. 30-40 млн получит агент норвежца Мино Райола.