Президент Баварии: Трансфер Холанда? Роберт Левандовский – лучший игрок мира

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал потенциальный переход Эрлинга Холанда из "Боруссии Д". Цитирует функционера Suddeutsche Zeitung.

President Herbert Hainer on whether Bayern are able to finance a move for Haaland: "This question does not arise for us. We have in Robert Lewandowski the reigning world's best footballer who scores goals every season like no other" [@SZ] pic.twitter.com/fCOEDv5JEK