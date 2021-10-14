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Президент Баварии: Трансфер Холанда? Роберт Левандовский – лучший игрок мира

Германия
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Высоко оценивает поляка

Президент Баварии: Трансфер Холанда? Роберт Левандовский – лучший игрок мира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал потенциальный переход Эрлинга Холанда из "Боруссии Д". Цитирует функционера Suddeutsche Zeitung.

"Этот вопрос у нас не возникает. Роберт Левандовский – лучший футболист мира. Он каждый сезон забивает голы, делает это так, как никто другой".

В текущем сезоне 33-летний польский нападающий забил 7 голов за 7 игр в Бундеслиге. Ранее журналисты Bild сообщали, что "Бавария" попытается летом подписать Холанда, если Левандовский покинет Мюнхен. Сумма отступных за Эрлинга – 75 миллионов евро. 30-40 млн получит агент норвежца Мино Райола.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Эрлинг Холанд Герберт Хайнер
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