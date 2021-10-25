Холанд может не вернуться на поле в 2021 году

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, восстанавливающийся после травмы бедра, может пропустить концовку 2021 года, утверждает немецкое издание Bild.

При этом Розе отказался скорректировать сроки восстановления Холанда. Главный тренер дортмундцев пояснил, что ему не хотелось бы спекулировать на этой теме.

В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.