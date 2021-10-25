Германия
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Холанд может не вернуться на поле в 2021 году
Всему виной травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, восстанавливающийся после травмы бедра, может пропустить концовку 2021 года, утверждает немецкое издание Bild.
При этом Розе отказался скорректировать сроки восстановления Холанда. Главный тренер дортмундцев пояснил, что ему не хотелось бы спекулировать на этой теме.
В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.
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