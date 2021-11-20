Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Дортмунд приближается к Баварии, провал Лейпцига
РБ продолжает штормить, БД натужно побеждает
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 12-й тур
Дортмунд. Стадион: "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" (Д) - "Штутгарт" 2:1
Голы: Дониелл Мален 56, Марко Ройс 85 - Роберто Массимо 63
"Боруссия": Грегор Кобель, Марко Ройс, Рафаэл Геррейру (Эмре Джан 63), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Юлиан Брандт (Штеффен Тиггес 75), Дониелл Мален, Джуд Беллингем, Торган Азар, Томас Менье, Аксель Витцель
"Штутгарт": Флориан Мюллер, Вальдемар Антон, Ватару Эндо, Константинос Мавропанос, Танги Кулибали, Атакан Каразор (Николас Нарти 68), Филипп Ферстер (Даниэль Дидави 71), Орель Мангаля, Борна Соса, Роберто Массимо, Хироки Ито
Предупреждения: Танги Кулибали 35, Вальдемар Антон 48
Зинсхайм. Стадион: "Вирсоль Рейн-Неккар-Арена"
"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 2:0
Голы: Диадье Самассеку 12, Мунас Даббур 68
"Хоффенхайм": Оливер Бауманн, Деннис Гайгер, Ила Бебу, Мунас Даббур (Крис Ричардс 73), Флориан Гриллич, Давид Раум, Диадье Самассеку (Ангело Штиллер 64), Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Жоржиньо Рюттер (Саркис Адамян 73), Штефан Пош
"РБ Лейпциг": Петер Гулачи, Анхелиньо, Вилли Орбан, Андре Силва (Бриан Броббей 71), Тайлер Адамс, Лукас Клостерманн, Доминик Собослаи (Илайш Мориба 71), Кристофер Нкунку, Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс 53), Йошко Гвардиол, Кевин Кампль (Эмиль Форсберг 46)
Предупреждения: Флориан Гриллич 42 - Андре Силва 35, Анхелиньо 84
Мёнхенгладбах. Стадион: "Боруссия-Парк"
"Боруссия" (М) - "Гройтер Фюрт" 4:0
Голы: Йонас Хофманн 9, Флориан Нойхаус 28, Алассан Плеа 43, Йонас Хофманн 57
"Боруссия": Ян Зоммер, Патрик Херрманн, Денис Закария, Ларс Штиндль (Маркус Тюрам 74), Алассан Плеа, Куадио Коне, Йонас Хофманн, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Джо Скалли (Люка Нетц 74), Флориан Нойхаус (Ласло Бенеш 74)
"Гройтер Фюрт": Мариус Функ, Бранимир Хргота (Тимоти Тильман 46), Макс Кристиансен, Ханс Сарпей, Йетро Виллемс (Абдурахман Барри 79), Хавард Нильсен (Седрик Иттен 67), Марко Мейерхофер, Себастьян Грисбек, Джулиан Грин (Максимилиан Бауер 46), Джейми Левелинг
Предупреждения: Ларс Штиндль 55 - Джейми Левелинг 79, Макс Кристиансен 89
Леверкузен. Стадион: "Бай-Арена"
"Байер" - "Бохум" 1:0
Гол: Амин Адли 3
"Байер": Лукаш Градецки, Джонатан Та, Роберт Андрих, Керем Демирбай (Эксекиэль Паласиос 66), Надим Амири (Паулинью 76), Эдмонд Тапсоба, Мусса Диаби, Дэйли Синкгравен (Пьеро Инкапье 76), Флориан Виртц , Джереми Фримпонг, Амин Адли
"Бохум": Мануэль Риман, Данило Соареш, Эрхан Машович, Энтони Лосийя, Такума Асано, Костас Стафилидис, Эльвис Реджбечай (Милош Пантович 70), Кристофер Антви-Аджей, Вассилиос Ламбропулос, Эдуард Левен, Себастьян Польтер (Сильвер Ганвоула 82)
Предупреждения: Джереми Фримпонг 30, Мусса Диаби 49 - Эрхан Машович 63
Білефельд, "Билефельдер Альм"
"Арминия" - "Вольфсбург" 2:2
Голы: Масая Окугава 11, Фабиан Клос 54 (пен.) - Ваут Вегорст 62, Лукас Нмеча 63
"Арминия": Штефан Ортега Морено , Амос Пайпер, Йоаким Нильссон, Якоб Барретт Лаурсен (Натан де Медина 66), Алессандро Шёпф, Фабиан Клос, Масая Окугава, Мануэль Притль, Патрик Виммер (Эдмилсон Фернандеш 30), Седрик Брюннер, Себастиан Василиадис (Фабиан Кунзе 66)
"Вольфсбург": Коэн Кастельс, Себастьян Борнаув, Паулу Отавио (Жером Руссийон 25), Ренато Штеффен (Максимилиан Филипп 46), Ваут Вегорст, Лукас Нмеча, Кевин Мбабу (Доди Лукебакио 61), Ридл Баку, Джон Энтони Брукс, Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт
Предупреждения: Амос Пайпер 2, Себастиан Василиадис 47 - Лукас Нмеча 22
Популярное сейчас
- Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"
- Прогресс Украины. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных
- Дани Алвес - гений, но и мина замедленного действия. Кажется, Хави начал не с того
- Потрясение перед Динамо. Аугсбург – Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО