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Киммих пропустит остаток сезона
У футболиста диагностирован коронавирус
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих не примет участия в оставшихся матчах команды в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенцев.
"Я рад, что мой карантин из-за коронавируса завершился. Со мной всё в порядке, но из-за небольшой инфильтрации лёгких я пока не могу тренироваться в полную силу. Жду своего полноценного возвращения в строй в январе", — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.
Недавно немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован.
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