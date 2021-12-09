Киммих пропустит остаток сезона

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих не примет участия в оставшихся матчах команды в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

"Я рад, что мой карантин из-за коронавируса завершился. Со мной всё в порядке, но из-за небольшой инфильтрации лёгких я пока не могу тренироваться в полную силу. Жду своего полноценного возвращения в строй в январе", — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Недавно немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован.