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Киммих пропустит остаток сезона

Германия
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У футболиста диагностирован коронавирус

Киммих пропустит остаток сезона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих не примет участия в оставшихся матчах команды в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

"Я рад, что мой карантин из-за коронавируса завершился. Со мной всё в порядке, но из-за небольшой инфильтрации лёгких я пока не могу тренироваться в полную силу. Жду своего полноценного возвращения в строй в январе", — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Недавно немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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