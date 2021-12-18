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Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

Германия
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Фантастический год для поляка

Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Бавария" обыграла "Вольфсбург" в последнем матче этого года Бундеслиги (4:0). Роберт Левандовский забил на 87 минуте матча – гол стал 43 в этом году для поляка.

Ранее только Герд Мюллер забивал 42 гола за календарный год в Бундеслиге. Рекорд немца датируется 1972 годом.

Напомним, что в этом году Роберт также побил рекорд результативности Герда Мюллера по голам за один сезон Бундеслиги. 41 гол был недостижимой отметкой 49 лет.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Герд Мюллер
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