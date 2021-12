Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

"Бавария" обыграла "Вольфсбург" в последнем матче этого года Бундеслиги (4:0). Роберт Левандовский забил на 87 минуте матча – гол стал 43 в этом году для поляка.

43 – Bayern München’s Robert Lewandowski has scored 43 #Bundesliga goals in 2021, setting a new record for the most goals scored within a single calendar year in the competition. Unstoppable. #FCBWOB pic.twitter.com/eP0fCDU3GM