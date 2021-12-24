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Полузащитник Баварии может продолжит карьеру в Барселоне
Каталонский клуб ищет усиление
"Барселона" интересуется полузащитником "Баварии" Корантеном Толиссо, сообщает El Nacional.
По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 27-летнего француза летом 2022 года в качестве свободного агента. Сам футболист намерен покинуть "Баварию" в июле по окончании срока действия контракта.
В сезоне-2021/22 Толиссо провел 13 матчей за "Баварию", на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.
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