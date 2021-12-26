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Сане: Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице Бундеслиги

Германия
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Игрок настроен на борьбу за трофей

Сане: Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице Бундеслиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Баварии" Лерой Сане дал комментарий о выступлениях клуба в Бундеслиге и Лиге чемпионов:

"Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице Бундеслиги. Мы хотим стать чемпионами, безусловно.

В Лиге чемпионов, как и обычно, маленькие детали и игровые кондиции на конкретный день имеют решающее значение. Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.

Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то на данный момент считаю нас сильнейшими с Европе наряду с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси". Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона", – сказал Сане.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Лерой Сане
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Источник:
Bayern&Germany

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