Сане: Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице Бундеслиги

Вингер "Баварии" Лерой Сане дал комментарий о выступлениях клуба в Бундеслиге и Лиге чемпионов:

"Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице Бундеслиги. Мы хотим стать чемпионами, безусловно.

В Лиге чемпионов, как и обычно, маленькие детали и игровые кондиции на конкретный день имеют решающее значение. Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.

Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то на данный момент считаю нас сильнейшими с Европе наряду с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси". Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона", – сказал Сане.