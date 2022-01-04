Райола пообещал Лапорте, что Холанд перейдет в Барселону, если клуб найдет необходимую сумму

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и агент Эрлинга Холанда Мино Райола заключили договоренность о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" в стан "каталонцев", сообщает Cuatro. Трансфер состоится если "блауграна" найдет необходимую сумму.

Отмечается, что у Лапорты и Райолы очень хорошие отношения, почти дружеские, и поэтому контакты насчет подписания Холанда действительно плодотворные.

Трансфер может обойтись "Барселоне" более чем в 100 млн евро, включая выплаты "Боруссии" и комиссионные агенту, а также подписание еще какого-нибудь футболиста (называется защитник Нусайр Мазрауи из "Аякса").

Сообщается, что зарплата Холанда составит около 30 млн евро до вычета налогов, контракт может быть заключен на 3 года с опцией продления еще на 2.

Подчеркивается, что из-за финансовых проблем "Барселоны»"заключение сделки находится под большим вопросом, и ради Эрлинга ей, вероятно, придется продать кого-то из футболистов, считающихся неприкосновенными.

В текущем сезоне Холанд провел 17 матчей, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.