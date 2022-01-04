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Райола пообещал Лапорте, что Холанд перейдет в Барселону, если клуб найдет необходимую сумму

Германия
(1 голосов)

А как же фэйр-плей?

Райола пообещал Лапорте, что Холанд перейдет в Барселону, если клуб найдет необходимую сумму

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и агент Эрлинга Холанда Мино Райола заключили договоренность о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" в стан "каталонцев", сообщает Cuatro. Трансфер состоится если "блауграна" найдет необходимую сумму.

Отмечается, что у Лапорты и Райолы очень хорошие отношения, почти дружеские, и поэтому контакты насчет подписания Холанда действительно плодотворные.

Трансфер может обойтись "Барселоне" более чем в 100 млн евро, включая выплаты "Боруссии" и комиссионные агенту, а также подписание еще какого-нибудь футболиста (называется защитник Нусайр Мазрауи из "Аякса").

Сообщается, что зарплата Холанда составит около 30 млн евро до вычета налогов, контракт может быть заключен на 3 года с опцией продления еще на 2.

Подчеркивается, что из-за финансовых проблем "Барселоны»"заключение сделки находится под большим вопросом, и ради Эрлинга ей, вероятно, придется продать кого-то из футболистов, считающихся неприкосновенными.

В текущем сезоне Холанд провел 17 матчей, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Жоан Лапорта Барселона Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
cuatro.com

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Комментарии (5)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
04.01.2022 в 22:54
Этого надо брать однозначно. Обменяйте на Дембеле, Коутиньо, Де Йогов, Умтити ну и ещё лямов 50 доплатить придется)
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0
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royalstas (Вінниця)
04.01.2022 в 22:45
Ну прям не знаю..... Боруссія зараз не слабша за Барселону.... Реал або Англія бо в Барсі в нього все буде дуже кепсько...
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
04.01.2022 в 22:21
И кто ж эти неприкосновенные? Вроде и нету таких. Неприкосновенного недавно ушли..
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+1
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
04.01.2022 в 22:55
А Пике, Бускетс?
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0
storm_ua (Николаев)
04.01.2022 в 22:20
Тупые каталонцы спустили все на никчемыша шмоньку, который привел их к самым позорным поражениям в истории клуба...и все это за пол милиарда евро только за пять лет
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