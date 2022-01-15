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Холанд: Боруссия давит на меня на счет моего будущего трансфера

Германия
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"Дмели" хотят, чтобы игрок наконец определился

Холанд: Боруссия давит на меня на счет моего будущего трансфера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий дортмудской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал, какие действия предпринимает клуб по его трансферу:

“Сейчас “Боруссия” подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол.

Наверное, это значит, что скоро мне придется что-нибудь делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу

"Боруссия" Дортмунд начала оказывать на меня сильное давление. Они хотят, чтобы я решил сейчас. И да… да, все произойдет сейчас. Даже если бы я хотел сосредоточиться на футболе и играть в футбол”, - сказал Холанд.

Напомним, что Эрлинг стал игроком "Боруссии" в январе 2020-го года, перейдя из австрийского "Зальцбурга" за официальные 20 млн евро. После нескольких переговоров с "шмелями" обе стороны договорились, что нападающий покинет клуб летом 2020-го и немцы не помешают его уходу. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Источник:
Getty Images/Global Images Ukraine

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