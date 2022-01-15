Холанд: Боруссия давит на меня на счет моего будущего трансфера

Нападающий дортмудской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал, какие действия предпринимает клуб по его трансферу:

“Сейчас “Боруссия” подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол.

Наверное, это значит, что скоро мне придется что-нибудь делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу

"Боруссия" Дортмунд начала оказывать на меня сильное давление. Они хотят, чтобы я решил сейчас. И да… да, все произойдет сейчас. Даже если бы я хотел сосредоточиться на футболе и играть в футбол”, - сказал Холанд.