Президент Баварии: Легко тратить деньги банка, как Барселона. Успех без кредитов – искусство

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о финансовой стратегии клуба в интервью Abendzeitung. Немец считает что клуб эффективно ведет свой бизнес.

Hoeneß: "As FC Bayern, we have to say where the limit is - and when it's crossed, you just have to say no. That has now become the most important thing in this business. I also took a clear position in the case of David Alaba" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2022

"Мы ("Бавария") должны устанавливать границы и говорить "нет", когда их пересекают. Сейчас это стало самым важным умением в бизнесе. В случае с Давидом Алабой я занял четкую позицию.

Легко тратить деньги банка, как "Барселона". Но быть успешным без кредитов – это искусство. И мы хотим, чтобы так все и оставалось", – сказал Хенесс в интервью Abendzeitung.

Напомним, что прошлым летом "Бавария" отпустила Давида Алабу в "Реал". Игрок не сошелся с клубом в финансовых требованиях по новому соглашению.