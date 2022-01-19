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Президент Баварии: Легко тратить деньги банка, как Барселона. Успех без кредитов – искусство

Германия
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Ули Хенесс подколол "Барсу" за финансовый бардак

Президент Баварии: Легко тратить деньги банка, как Барселона. Успех без кредитов – искусство

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о финансовой стратегии клуба в интервью Abendzeitung. Немец считает что клуб эффективно ведет свой бизнес.

"Мы ("Бавария") должны устанавливать границы и говорить "нет", когда их пересекают. Сейчас это стало самым важным умением в бизнесе. В случае с Давидом Алабой я занял четкую позицию.

Легко тратить деньги банка, как "Барселона". Но быть успешным без кредитов – это искусство. И мы хотим, чтобы так все и оставалось", – сказал Хенесс в интервью Abendzeitung.

Напомним, что прошлым летом "Бавария" отпустила Давида Алабу в "Реал". Игрок не сошелся с клубом в финансовых требованиях по новому соглашению.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс Барселона
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