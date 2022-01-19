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Президент Баварии: Легко тратить деньги банка, как Барселона. Успех без кредитов – искусство
Ули Хенесс подколол "Барсу" за финансовый бардак
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о финансовой стратегии клуба в интервью Abendzeitung. Немец считает что клуб эффективно ведет свой бизнес.
Hoeneß: "As FC Bayern, we have to say where the limit is - and when it's crossed, you just have to say no. That has now become the most important thing in this business. I also took a clear position in the case of David Alaba"— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2022
"Мы ("Бавария") должны устанавливать границы и говорить "нет", когда их пересекают. Сейчас это стало самым важным умением в бизнесе. В случае с Давидом Алабой я занял четкую позицию.
Легко тратить деньги банка, как "Барселона". Но быть успешным без кредитов – это искусство. И мы хотим, чтобы так все и оставалось", – сказал Хенесс в интервью Abendzeitung.
Напомним, что прошлым летом "Бавария" отпустила Давида Алабу в "Реал". Игрок не сошелся с клубом в финансовых требованиях по новому соглашению.
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