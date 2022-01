Президент Баварии: Легко тратить деньги банка, как Барселона. Успех без кредитов – искусство

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о финансовой стратегии клуба в интервью Abendzeitung. Немец считает что клуб эффективно ведет свой бизнес.

Hoeneß: "As FC Bayern, we have to say where the limit is - and when it's crossed, you just have to say no. That has now become the most important thing in this business. I also took a clear position in the case of David Alaba"