Бундеслига, 24-й тур

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Боруссия" Д 1:1

Голы: Базе (78) – Азар (35)

"Аугсбург": Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Оксфорд – Педерсен (Яго, 71), Дорш (Груэсо, 59), Майер, Калиджури – Грегорич (Базе, 70) – Варгас (Гюнтер, 89), Пепи (Нидерлехнер, 59)

"Боруссия": Кобель – Понгранчич, Хуммельс, Джан – Геррейру, Беллингем, Витсель, Дауд (Реньер, 81), Азар – Мален (Мукоко, 68), Брандт (Вольф, 68)

Предупреждения: Варгас (18), Дорш (59) – Беллингем (87)

"Боруссия" потеряла критически важные очки в Аугсбурге, попрощавшись с надеждами на чемпионскую гонку. За 10 туров до финиша Бундеслиги отставание от "Баварии" составляет уже 8 очков. Для хозяев же сегодняшняя ничья тоже значит немало – по разнице мячей команда Маркуса Вайцирля опередила "Герту", и покинула зону вылета.

"Боруссия" вяло провела матч, фактически не создавая угрозу у ворот Гикевича. В отсутствии Эрлинг Холланда и Марко Ройса обескровленная атака Дортмунда вынуждена была полагаться на Малена и Брандта. Первый хоть и полезен, но всё ещё не тянет на роль фротмена нападения топ-команды, а о форме экс-хавбека "Байера" в последние недели и говорить не хочется – настолько всё плохо.

Тем не менее, Дортмунду повезло уйти на перерыв, ведя в счёте. Торган Азар с позиции вингбека на фланге накрутил двоих оппонентов, и отправил мяч в сетку на 35-й минуте. Лучший из Азаров, судя по всему. "Аугсбург" не сдался и во второй половине нешуточно давил на оппонента. В конце концов, свежий Базе сравнял счёт на 78-й минуте, завершив устрашающую контратаку хозяев. 1:1. Дортмунду сегодня повезло даже с ничьей.