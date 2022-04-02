Нагельсманн о вегетарианстве: Захотелось воздержаться от поедания существ с глазами

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн перестал есть мясо и рыбу около месяца назад, сообщает Bild. После отказа от животной пищи, одним из любимых блюд менеджера стали кнедлики со шпинатом.

"Самое важная причина для меня – благополучие животных. Захотелось воздержаться от поедания существ с глазами.

Вторая важная причина – защита окружающей среды. Для меня этот момент важен, он должен быть важен для всех. Это тоже убедило меня отказаться от мяса и рыбы", – сказал Нагельсманн.

"Бавария" идет на 1 месте в Бундеслиге с 63 очками после 27 матчей. Отрыв от второй "Боруссии" составляет 6 очков.