Бундеслига. Бавария провалилась в Майнце, хет-трик Холанда не спас Дортмунд

"Майнц" на своём поле сокрушил очередного фаворита. Команда Урса Фишера здесь уже побеждала "РБ Лейпциг" и "Байер", громила "Вольфсбург", а теперь и вовсе снесла новоиспеченных чемпионов из Мюнхена.

"Бавария" вышла не в оптимальном составе и вряд ли была на пике мотивации после бурного празднования 10-го кряду титула, но это никак не умаляет заслуг "карнавальников". Они просто уничтожили "Баварию". Соотношение xG 3.72:0.55, ударов – 22:7.

На старте матча Буркардт проверил перекладину Ульрайха, а затем Хак с углового попал в штангу. Баварцы не почуяли угрозы и тут же получили два в свои ворота. Сначала прессинг "Майнца" позволил Буркадту пробить между ног вратарю, а затем Ниакате добавил со стандарта. Со стороны чемпиона разок огрызнулся Левандовски, оформивший 34-й гол в кампании. После перерыва Баррейру снова увеличил отрыв до +2, а Онисиво едва не довёл дело до разгрома, но перекладина снова выручила Ульрайха.

Бундеслига, 32-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Бавария 3:1

Голы: Буркардт 18, Ниакате 27, Баррейру 57 – Левандовски 33

Майнц: Центнер – Ниакате, Хак, Белль – Кариколь, Кор (Папела, 90+2), Штах (Брозински, 89), Баррейру (Штегер, 90+2), Видмер – Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Боэтиюс, 81)

Бавария: Ульрайх – Дэвис, Эрнандес (Нианзу, 67), Зюле (Станишич, 79), Павар – Горецка (Сане, 46), Киммих – Чупо-Мотинг (Видович, 67), Забитцер (Мусиала, 46), Гнабри – Левандовски

Предупреждения: Киммих 43, Эрнандес 65, Павар 73, Сане 86

Не обошлось без шок-контента и в Дортмунде. "Боруссия" к 8-й минуте уже уступала "Бохуму" в два мяча. Асано дважды ассистировал партнёрам в быстрых атаках. Сначала навесил точно на голову Полтера, а затем удобно накатил Холтману, которому удался шикарный удар издали. Но ещё в первом тайме ситуация стабилизировалась. Гости дважды сыграли рукой в своей штрафной, предоставив Холанду возможность дважды развести кипера и мяч по разным углам с 11-метровой отметки.

На старте второго тайма Холанд оформил хет-трик, замкнув прострел Ройса, и казалось, результат никуда уже не денется от вице-чемпиона. Но "несгибаемые" и не думали сдаваться. В заключительные 10 минут встречи Локадия после шикарного приёма в штрафной пульнул в дальний и сделал счёт драй-драй, а напоследок судьба вернула должок – уже Витсель не успел убрать руку, и Пантович реализовал третье пенальти в этой встрече.

3:4. "Бохум" не только уверенно сохранил своё место в элите, сочетая результат с яркой игрой. Новичок Бундеслиги ещё и добыл впечатляющие победы и над "Баварией", а теперь и над "Боруссией", ставшие настоящим украшением всей кампании Бундеслиги 2021/22.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – Бохум 3:4

Голы: Холанд 18 (пен), 30 (пен), 62 – Полтер 3, Холтман 8, Локадия 81, Пантович 85 (пен)

Боруссия: Хитц – Геррейру (Роте, 84), Загаду, Аканджи, Вольф (Реньер, 84) – Беллингем, Витсель (Пападопулос, 87) – Байно-Гиттенс (Пасслак, 63), Ройс, Брандт (Мукоко, 87) – Холанд

Бохум: Риман – Бокхорн, Ляйч, Машович, Гамбоа – Реджбечай (Лёвен, 84), Лоссила, Пантович – Асано (Цоллер, 72), Полтер (Локадия, 72), Холтман (Антви-Аджей, 68)

Предупреждения: Беллингем 24, Брандт 54, Роте 89, Пападопулос 90+3 – Лосилла 31, Машович 35, Цоллер 90+2

"Кёльн" воспользовался осечкой "Униона", вернув себе шестое место, гарантирующее место в еврокубках. Четвертую победу кряду "козлам" вновь принесла парочка Марк Ут и Антони Модест. У дуэта 13 результативных действий в этих 4 матчах.

Ут удвоил перевес гостей на 15-й минуте, замкнув подачу Тильманна. Во втором тайме включился Модест, сначала реализовав пенальти, а затем оформившего дубль с передачи Ута. "Аугсбург" хватило лишь на гол престижа в исполнении Нидерлехнера.

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Кёльн 1:4

Голы: Нидерлехнер 73 – Тильман 12, Ут 15, Модест 63 (пен), 77

В дерби немецких автоконцернов Фольксваген долго побеждал Мерседес. Брукс вывел "Вольфсбург" вперед в дебюте встречи. Но на предпоследней минуте встречи Крис Фюрих урвал ничью для "Штутгарта". Несмотря на упущенную победу, "волки" в любом случае сегодня гарантировали себе сохранение прописки в Бундеслиге. "Швабы" же пока удерживаются на 16-й позиции, которая может обеспечить им плей-офф за право остаться в элите.

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Вольфбург 1:1

Голы: Фюрих 89 – Брукс 13

"Герта" тоже осталась без победы. К концу основного времени берлинцы вели в счёте благодаря мячу Люки Тузара на старте второго тайма. Этот результат гарантировал бы команде Феликса Магата спасение. Но Йоаким Нильссон сравнял счёт на 91-й минуте, оставив "Арминия" в борьбе за 16-ю строчку, а "Герту" без всяких гарантий относительно выживания.

Билефельд, Шюко Арена

Арминия – Герта 1:1

Голы: Нильсон 90+1 – Тузар 55