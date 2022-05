Бавария представила домашнюю форму на новый сезон

Мюнхенская "Бавария" представила домашнюю форму на сезон-2022/23.

Экипировка немецкой команды выполнена в традиционных красных цветах с горизонтальными белыми полосами разной ширины. На груди размещен логотип спонсора мобильного оператора T-Mobile. А на левом рукаве - надпись авиакомпании Qatar Airwaves

Техническим партнером клуба Бундеслиги является компания Adidas.

Отмечается, что футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Штутгарта", который состоится в воскресенье, 8 мая. Во время этого поединка на груди игроков будет нашивка в честь 10-го чемпионства подряд. Она также будет доступна болельщикам в клубном магазине.

Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии в текущем сезоне. За два тура до финиша чемпионата мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на 12 баллов.

The colours that we love ❤️???? Our new 2022/23 home shirt is here ???? ???? https://t.co/iysf28oMHd #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/msjvEr56CT

#Advertisement | United by our values, represented through our colours. ???????? We belong together no matter where you are with our new FC Bayern Home jersey.



???? https://t.co/jbnaKFHAAd#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/Q3aeU8f6lC