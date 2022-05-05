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Бавария представила домашнюю форму на новый сезон

Германия
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В традиционных цветах мюнхенцев

Бавария представила домашнюю форму на новый сезон

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" представила домашнюю форму на сезон-2022/23.

Экипировка немецкой команды выполнена в традиционных красных цветах с горизонтальными белыми полосами разной ширины. На груди размещен логотип спонсора мобильного оператора T-Mobile. А на левом рукаве - надпись авиакомпании Qatar Airwaves

Техническим партнером клуба Бундеслиги является компания Adidas.

Отмечается, что футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Штутгарта", который состоится в воскресенье, 8 мая. Во время этого поединка на груди игроков будет нашивка в честь 10-го чемпионства подряд. Она также будет доступна болельщикам в клубном магазине.

Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии в текущем сезоне. За два тура до финиша чемпионата мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на 12 баллов.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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