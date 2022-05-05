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Бавария представила домашнюю форму на новый сезон
В традиционных цветах мюнхенцев
Фото: fcbayern.com
Мюнхенская "Бавария" представила домашнюю форму на сезон-2022/23.
Экипировка немецкой команды выполнена в традиционных красных цветах с горизонтальными белыми полосами разной ширины. На груди размещен логотип спонсора мобильного оператора T-Mobile. А на левом рукаве - надпись авиакомпании Qatar Airwaves
Техническим партнером клуба Бундеслиги является компания Adidas.
Отмечается, что футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Штутгарта", который состоится в воскресенье, 8 мая. Во время этого поединка на груди игроков будет нашивка в честь 10-го чемпионства подряд. Она также будет доступна болельщикам в клубном магазине.
Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии в текущем сезоне. За два тура до финиша чемпионата мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на 12 баллов.
The colours that we love ❤️????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 5, 2022
Our new 2022/23 home shirt is here ????
???? https://t.co/iysf28oMHd#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/msjvEr56CT
#Advertisement | United by our values, represented through our colours. ???????? We belong together no matter where you are with our new FC Bayern Home jersey.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 5, 2022
???? https://t.co/jbnaKFHAAd#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/Q3aeU8f6lC
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