Бундеслига. Бохум практически приговорил Арминию к вылету

Бундеслига, 33-й тур

Бохум, Воновия-Рурштадион

Бохум – Арминия 2:1

Голы: Полтер 21, Белло 89 (автогол) – Нильссон 35

Бохум: Риман – Соарес, Ляйч, Машович, Гамбоа – Реджбечай (Теше, 73), Лосилла, Пантович (Лёвен, 84) – Холтман (Цоллер, 73), Полтер (Локадия, 68), Асано (Блум, 84)

Арминия: Ортега – Лаурсен (Белло, 77), Нильссон, Рамос, де Медина – Окугава (Индже, 77), Притль, Шёпф (Хак, 86), Виммер – Кастро (Василиадис, 67) – Крюгер (Серра, 46)

"Арминия" фактически прощается с Бундеслигой, проиграв ключевой матч в борьбе за выживание "Бохуму". Теперь команде Марко Костманна остаётся лишь мечтать о победе над сверхмотивированным "Лейпцигом" в финальном туре, и надеяться, что "Штутгарт" проиграет две своих встречи. Только при таком сценарии билефельдцы смогут избежать прямого вылета из элитного дивизиона.

Сегодняшняя игра точь-в-точь напоминала встречу команд в первом круге. Тогда "Бохум" тоже тотально доминировал, троекратно превзойдя соперника по ожидаемым голам, но "Арминия" каким-то чудом уберегла результат 1:1. Тогда Джордж Белло дебютировал за Билефельд с замены и помог удержать ничью. Но на этот раз выход американца стал роковым – именно он ненароком переправил мяч в свои ворота на 89-й минуте, став антигероем встречи.

"Арминия" была частым гостем в первой Бундеслиге в нулевых, но с тех пор сыграла в элите лишь дважды – в этом и прошлом году. В минувшем сезоне им удалось уберечься на финише. Но с тех пор команда не показала особого прогресса, и потому вполне заслужила оказаться на грани вылета.