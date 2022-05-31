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Гравенберх подписал контракт с Баварией

Германия
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Гравенберх подписал контракт с Баварией

Фото: fcbarcelonanoticias

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Полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх подписал соглашение с "Баварией", сообщает Фабрицио Романо. Хавбек уже прошел медицинское обследование.

Стороны подписали соглашение до 2027 года.

Никола Скира заявлял, что за нидерландского хавбека "мюнхенцы" заплатят 40 миллионов евро + бонусы. Райан будет получать в клубе около 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Райан провел за "Аякс" 42 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Райан Гравенберх
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