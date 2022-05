Гравенберх подписал контракт с Баварией

Полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх подписал соглашение с "Баварией", сообщает Фабрицио Романо. Хавбек уже прошел медицинское обследование.

Стороны подписали соглашение до 2027 года.

Ryan Gravenberch will undergo his medical tests with FC Bayern today, confirmed. Contract signed until June 2027, green light arrived from Ajax after negotiations completed last week. ???????????? #FCBayern



Official statement soon, while Bayern are still working on Laimer deal too. pic.twitter.com/AzEkZI6L1J