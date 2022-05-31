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Гравенберх подписал контракт с Баварией
Остались формальности
Фото: fcbarcelonanoticias
Полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх подписал соглашение с "Баварией", сообщает Фабрицио Романо. Хавбек уже прошел медицинское обследование.
Стороны подписали соглашение до 2027 года.
Ryan Gravenberch will undergo his medical tests with FC Bayern today, confirmed. Contract signed until June 2027, green light arrived from Ajax after negotiations completed last week. ???????????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022
Official statement soon, while Bayern are still working on Laimer deal too. pic.twitter.com/AzEkZI6L1J
Никола Скира заявлял, что за нидерландского хавбека "мюнхенцы" заплатят 40 миллионов евро + бонусы. Райан будет получать в клубе около 4,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Райан провел за "Аякс" 42 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.
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