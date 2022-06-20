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Левандовский лично встретился с Салихамиджичем. Решение поляк не поменял

Германия
(1 голосов)

Отпустите Роберта

Левандовский лично встретился с Салихамиджичем. Решение поляк не поменял

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в прошлую среду провел встречу со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Руководитель хотел лично услышать от поляка о его планах.

Сообщается, что после трансфера Мане желание Роберта не изменилось – он все ещё хочет покинуть "Баварию".

На фоне этого "Барселона" также не отказывается от приобретения форварда. "Каталонцы" хотят увеличить прежнее предложение.

Напомним, что по окончанию сезона в Германии Роберт заявил, что хочет нового вызова. После нескольких словесных перепалок с директором клуба Оливером Каном, поляк открыто заявил – он хочет уйти.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич
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Комментарии (3)
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Крістофер (Луцьк)
20.06.2022 в 22:09
Поляк наївно думає, що Барселона буде купляти йому золоті м'ячі, як купляли Мессі. Поясніть йому хтось, що Барса зараз банкрот...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.06.2022 в 22:24
А тебе никто не пытался объяснить какой ты недалёкий ?
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NORDOS
20.06.2022 в 23:05
скоріш за все йому це обіцяли, щоб не роздмухав скандал з позорним врученням зм мессі та спокійно погодився. прикро, що Роберт на це ведеться, бо всі знають, що домовленості з барсою не варті навіть паперу, на якому вони викладені, тим паче вони усні
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