Левандовский лично встретился с Салихамиджичем. Решение поляк не поменял

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в прошлую среду провел встречу со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Руководитель хотел лично услышать от поляка о его планах.

Сообщается, что после трансфера Мане желание Роберта не изменилось – он все ещё хочет покинуть "Баварию".

