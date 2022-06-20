Левандовский лично встретился с Салихамиджичем. Решение поляк не поменял

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в прошлую среду провел встречу со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Руководитель хотел лично услышать от поляка о его планах.

Сообщается, что после трансфера Мане желание Роберта не изменилось – он все ещё хочет покинуть "Баварию".

News #Lewandowski: Last Wednesday there was a meeting between him, Zahavi & Salihamidzic at Mallorca. It was important for Hasan two speak with them personally. Lewy still wants to leave. Barcelona wants to increase their first offer. @SkySportDE @Sky_Marc #TransferUpdate ???????????? — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 20, 2022

На фоне этого "Барселона" также не отказывается от приобретения форварда. "Каталонцы" хотят увеличить прежнее предложение.

Напомним, что по окончанию сезона в Германии Роберт заявил, что хочет нового вызова. После нескольких словесных перепалок с директором клуба Оливером Каном, поляк открыто заявил – он хочет уйти.