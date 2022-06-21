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Мане прибыл в Мюнхен для завершения трансфера в Баварию
Осталось совсем немного
Фото: The Liverpool Offside
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вскоре станет игроком немецкой "Баварии".
По информации Sky Sports, 30-летний сенегалец сегодня, 21 июня прибыл в аэропорт Мюнхена, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в состав мюнхенцев. Официальная презентация форварда в качестве нового игрока состоится завтра на "Альян-Арене".
Ожидается, что Мане подпишет с "Баварией" контракт сроком на три года. "Ливерпуль" гарантированно получит за футболиста 32 млн евро, и еще 6 млн в виде бонусов.
Напомним, что контракт Садио с “Ливерпулем” был действителен до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 70 млн евро.
Sadio Mane has arrived in Germany ahead of his medical with Bayern Munich ???????? pic.twitter.com/FQMxQMjP8D— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 21, 2022
Sadio Mané day. Here’s the new FC Bayern star today in Munich in order to undergo medical tests and sign his three-year deal. ???????????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022
Official presentation will be tomorrow at Allianz Arena.
???????? @kessler_philipp pic.twitter.com/ECOVtUyVAr
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