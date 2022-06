Мане прибыл в Мюнхен для завершения трансфера в Баварию

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вскоре станет игроком немецкой "Баварии".

По информации Sky Sports, 30-летний сенегалец сегодня, 21 июня прибыл в аэропорт Мюнхена, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в состав мюнхенцев. Официальная презентация форварда в качестве нового игрока состоится завтра на "Альян-Арене".

Ожидается, что Мане подпишет с "Баварией" контракт сроком на три года. "Ливерпуль" гарантированно получит за футболиста 32 млн евро, и еще 6 млн в виде бонусов.

Напомним, что контракт Садио с “Ливерпулем” был действителен до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 70 млн евро.

Sadio Mane has arrived in Germany ahead of his medical with Bayern Munich ???????? pic.twitter.com/FQMxQMjP8D

Sadio Mané day. Here’s the new FC Bayern star today in Munich in order to undergo medical tests and sign his three-year deal. ???????????? #FCBayern



Official presentation will be tomorrow at Allianz Arena.



???????? @kessler_philipp pic.twitter.com/ECOVtUyVAr