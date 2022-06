Официально: Гетце подписал контракт с Айнтрахтом

"Айнтрахт" в твиттере объявил о подписании контракта с полузащитником "ПСВ" Марио Гётце. Подписали соглашение до 2025 года.

"Айнтрахт", как и сообщалось ранее, заплатил за 30-летнего хавбека 4 миллиона евро отступных.

В прошлом сезоне Марио провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

Official, confirmed. Mario Götze joins Eintracht Frankfurt on a permanent deal from PSV Eindhoven, release clause triggered for €4m, club now confirms. ???????? #transfers



Götze has signed until June 2025. pic.twitter.com/ekZxJc0RvX