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Официально: Гетце подписал контракт с Айнтрахтом
Набрал форму в Нидерландах, чтобы снова зажигать?
Фото: profis.eintracht.de/news
"Айнтрахт" в твиттере объявил о подписании контракта с полузащитником "ПСВ" Марио Гётце. Подписали соглашение до 2025 года.
✍️???? Eintracht Frankfurt verpflichtet Mario Götze von der @psveindhoven.— Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 21, 2022
Der Weltmeister erhält einen Vertrag bis 2025.#Götze2025 #SGE
"Айнтрахт", как и сообщалось ранее, заплатил за 30-летнего хавбека 4 миллиона евро отступных.
В прошлом сезоне Марио провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.
Official, confirmed. Mario Götze joins Eintracht Frankfurt on a permanent deal from PSV Eindhoven, release clause triggered for €4m, club now confirms. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022
Götze has signed until June 2025. pic.twitter.com/ekZxJc0RvX
Напомним, что последние два года Гётце провел без Бундеслиги. В 2020 году он ушел из "Боруссии" Дортмунд в "ПСВ" в качестве свободного агента.
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