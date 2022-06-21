  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Гетце подписал контракт с Айнтрахтом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Гетце подписал контракт с Айнтрахтом

Германия
(1 голосов)

Набрал форму в Нидерландах, чтобы снова зажигать?

Официально: Гетце подписал контракт с Айнтрахтом

Фото: profis.eintracht.de/news

Новина українською

"Айнтрахт" в твиттере объявил о подписании контракта с полузащитником "ПСВ" Марио Гётце. Подписали соглашение до 2025 года.

"Айнтрахт", как и сообщалось ранее, заплатил за 30-летнего хавбека 4 миллиона евро отступных.

В прошлом сезоне Марио провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что последние два года Гётце провел без Бундеслиги. В 2020 году он ушел из "Боруссии" Дортмунд в "ПСВ" в качестве свободного агента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСВ (Эйндховен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Марио Гётце
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде