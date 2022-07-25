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В Челси хотели обменять Вернера на Мукиеле из Лейпцига, но игрок уже договорился с ПСЖ

Германия
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Если ещё и Кунде улизнет…

В Челси хотели обменять Вернера на Мукиеле из Лейпцига, но игрок уже договорился с ПСЖ

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

В "Челси" рассматривали возможность обмена нападающего Тимо Вернера на крайнего защитника "Лейпцига" Норди Мукиеле, сообщает Фабрицио Романо. Сегодня ночью последний пройдет первый этап медосмотра в "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Тимо сомневается в своих перспективах в клубе и хотел бы вернуться в "Лейпциг", где он выступал с 2016 по 2020 год.

В это трансферное окно к "Челси" присоединился Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", который также может выступать на фланге атаки, как и Вернер.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг Норди Мукиеле ПСЖ
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