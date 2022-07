В Челси хотели обменять Вернера на Мукиеле из Лейпцига, но игрок уже договорился с ПСЖ

В "Челси" рассматривали возможность обмена нападающего Тимо Вернера на крайнего защитника "Лейпцига" Норди Мукиеле, сообщает Фабрицио Романо. Сегодня ночью последний пройдет первый этап медосмотра в "ПСЖ".

Nordi Mukiele will undergo first part of medical tests as new Paris Saint-Germain player tonight, then all the other stuff will be completed on Tuesday. ???????????? #PSG



Chelsea wanted to include Timo Werner to hijack deal with RB Leipzig but it was already agreed with PSG. #CFC