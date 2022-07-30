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Первый официальный матч без Холанда. Видео голов и обзор матча Мюнхен 1860 - Боруссия Д 0:3

Германия
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"Джмели" уверенно шагают во второй раунд Кубка

Первый официальный матч без Холанда. Видео голов и обзор матча Мюнхен 1860 - Боруссия Д 0:3

Фото: twitter.com/BVB / Автор невідомий

UA-Футбол
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В Германии стартовал новый сезон матчами Кубка страны. В первый же день свой поединок проводила дортмундская "Боруссия", которая впервые за три сезона должна сражаться без норвежца Эрлинга Голанда. Первый барьер во втором по статусу турнире страны удалось преодолеть без проблем: "Мюнхен 1860", когда-то также игравший в Бундеслиге, а сейчас вынужденный выступать в третьем дивизионе, большого сопротивления не составил и уже до перерыва пропустил трижды.

Напомним, что Холанд уже сегодня может дебютировать за "Ман Сити" в поединке за Суперкубок Англии.

Кубок Германии. Первый раунд
"Мюнхен 1860" - "Боруссия" Дортмунд 0:3
Голы: Мален 8, Беллингем 31, Адееми 35

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мюнхен 1860 (Германия)
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