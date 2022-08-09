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Официально: Вернер – игрок РБ Лейпциг
Снова зажжет в Бундеслиге?
Фото: rbleipzig.com
"РБ Лейпциг" объявил о подписании нападающего "Челси" Тимо Вернера. 26-летний немец подписал контракт на 4 года.
Тимо будет выступать под 11 номером.
EINMAL LEIPZIG, IMMER LEIPZIG ❤️???? pic.twitter.com/dxem0a6WXa— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022
Вернер за 4 года в "Лейпциге" стал лучшим бомбардиром команды с 95 голами в 159 матчах.
Ранее сообщалось, что "Челси" получит 20 миллионов евро сразу и ещё 10 в виде бонусов.
В прошлом сезоне за "Челси" он провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
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