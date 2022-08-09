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Официально: Вернер – игрок РБ Лейпциг

Германия
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Снова зажжет в Бундеслиге?

Официально: Вернер – игрок РБ Лейпциг

Фото: rbleipzig.com

Новина українською

"РБ Лейпциг" объявил о подписании нападающего "Челси" Тимо Вернера. 26-летний немец подписал контракт на 4 года.

Тимо будет выступать под 11 номером.

Вернер за 4 года в "Лейпциге" стал лучшим бомбардиром команды с 95 голами в 159 матчах.

Ранее сообщалось, что "Челси" получит 20 миллионов евро сразу и ещё 10 в виде бонусов.

В прошлом сезоне за "Челси" он провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
rbleipzig.com

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