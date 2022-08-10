Выиграл ЧМ для Германии, попал в ад, но вернулся и сыграет против Реала. История Марио Гетце

В начале июня Марио Гетце праздновал юбилей - полузащитнику "грохнуло" тридцать. Несмотря на то, что игрок стоит на пороге предпенсионного возраста, сейчас он переживает карьерный ренессанс. Что интересно, несколько лет назад казалось, что плеймейкер окончательно закончился и уже никогда не будет радовать глаз болельщика.

Июньская новость о переходе к франкфуртскому "Айнтрахту" показала обратное — Гетце нужен в топ-пятерке чемпионатов, причем заслужил право возвращения не благодаря имени, а кропотливому труду. Рассказываем, как один из талантливейших футболистов своего поколения прошел через репутационный ад, разобрался с внутренними демонами и скоро снова услышит гимн ЛЧ.

Чужой среди чужих

Что бы ни делал Гетце, за ним всегда будет тянуться шлейф воспоминаний о ЧМ-2014. Победный гол в финале Мундиаля – это, конечно, прекрасно. И в то же время очень обременительно — пристальное внимание требует большего, заставляет постоянно прыгать выше головы, а это удается не всем.

В жизни Марио произошел прежде всего психологический излом, заложивший фундамент дальнейших проблем. Его карьера развивалась удивительно динамично — две подряд "салатницы" с "Боруссией" Дортмунд, звание лучшего молодого игрока планеты, выход в финал ЛЧ, скандальный трансфер в "Баварию" и изюминка в виде подвига против Аргентины.

Немцем справедливо восхищались, однако были и те, кто хотел увидеть провал — ну такая уж человеческая завистливая натура. В сезоне 2014/15 Гетце выглядел довольно хорошо (48 поединков, 15 мячей и 7 ассистов), но уже тогда безуспешно боролся с наплывом нарастающей критики. Одно дело, если о твоей травматичности говорит рядовой хейтер, далекий от футбольных тонкостей, совсем другое — когда отсутствует полная поддержка со стороны руководства клуба, цвета которого ты защищаешь. Почувствуйте разницу давления.

Дортмунд привил понятие семьи, в Мюнхене подобного не было – Хосеп Гвардиола наводил собственные порядки и особо не церемонился. Несмотря на то, что Бавария выложила за Гетце на тот момент рекордные в своей истории 37 миллионов евро, тренер и исполнитель не нашли общий язык.

"Сила Клоппа заключается в том, что он определенным образом разговаривает с игроками и им помогает. Если ты встретишь Пепа вне поля, он отличный парень. Вы можете говорить с ним о семье, частных вещах, он действительно замечательный человек. Но если вы играете в его команде, он очень требователен. Это хорошо, потому что он сильно толкает вас вперед, однако иногда вам как игроку нужен другой ракурс", — рассказал немец.

В целом каталонцу свойственно пренебрегать первоклассными профессионалами (доказано на примерах Тони Крооса, Бастиана Швайнштайгера, Марио Манджукича и Марио Гомеса) и полузащитник не стал исключением.

Самое неприятное то, что юноша был брошен на произвол судьбы — его уничтожил в прессе Лотар Маттеус, а Франц Беккенбауэр вместо того, чтобы стать на защиту, добавил последние штрихи: "Гетце двигается и ведет себя на поле как юный игрок. Уступил в единоборстве и остался стоять на месте". Так ведут себя дети. В "Баварии" такое недопустимо. Ему надо повзрослеть".

Из героя Мундиаля в Бразилии Гетце моментально превратился в легкую мишень. Футболист осторожно упрекнул Гвардиолу в отсутствии эмпатии, однако такая риторика была расценена как слабость. С другой стороны, негатив отчасти понятен: Марио стоил безумных денег, в определенных моментах не отрабатывал как следует и периодически растворялся на поле. Это если забыть о различных повреждениях, в результате которых он только в "Баварии" пропустил 30 матчей или 190 дней.

Очередной информационный разнос произошел, когда в 2016-м Гетце отказал "Ливерпулю" и совершил камбэк в "Боруссию". Плеймейкера обвиняли в недальновидности (что он сам впоследствии признал в интервью), отсутствии спортивных амбиций и зоне комфорта. После такой рекламы Марио выбросили из пула потенциальных суперзвезд и фактически поставили крест.

Принятие нового себя

На протяжении четырех сезонов в Дортмунде Гетце отсутствовал более полусотни поединков. 293 дня - почти год! Сложности добавили частые пертурбации на тренерском мостике: СМИ писали о конфликте с Томасом Тухелем, Петер Босс и Петер Штегер в целом недолго продержались, а Люсьен Фавр отдал логическое предпочтение Юлиану Брандту.

Единственный плюс заключался в том, что за это время общественное мнение по отношению к Марио коренным образом изменилось. И здесь нужно отдать должное его смелости, готовности рассказать о сложной ситуации и ее принять.

В марте 2017-го "Боруссия" раскрыла карты - воспитаннику клуба диагностировали миопатию. Вердикт не просто неприятный, а страшный: это хроническое заболевание мышц, вызывающее их атрофию, поражение волокон, указывает на нарушенный метаболизм, вызывает судороги и влияет на вес. Целый букет симптомов, с наличием которого можно смело забыть о жизни спортсмена.

Футбол знает немало примеров, когда бурное развитие в молодости надломило исполнителя в зрелом возрасте (достаточно вспомнить Майкла Оуэна). Марио удерживал высоченную планку уже в 18-19 лет, находился в постоянной погоне за большим и по своей сути пожертвовал полноценным здоровьем.

"Когда мне было 17-18 лет, и я не отрабатывал на тренировках на 100 процентов, Клопп мог быть страшным. Он подбегал ко мне и кричал прямо в лицо. Я даже не могу перевести с немецкого, но вы знаете, как он говорит, скрежеща зубами: "Тебе нужно действовать со страстью!" Надо выкладываться больше! Давай, черт!" — вспомнил полузащитник.

Правда заставила оценить карьеру Гетце под новым углом. Йоахим Ватцке отметил, что всем критиканам игрока не помешало бы извиниться. "Мы рады, что выяснили причины трудностей Марио и убеждены, что его чрезвычайные способности придадут нам новые качества, когда он полностью придет в себя. Марио имеет полную поддержку во время его выздоровления".

За второй период в "Боруссии" глобально ничего хорошего не получилось (103 матча, 14 голов, 17 результативных передач), однако Гетце мог двигаться дальше со спокойной головой. Дошло до того, что его главный обидчик - Лотар Маттеус - признал, что был неправ и чрезмерно "полоскал" Марио: "Его игру стоило оценивать, учитывая проблемы со здоровьем, но я о них не знал. Это тяжелое испытание для парня ".

И сразу дал рекомендацию, как лучше действовать дальше: "Я не вижу его в топ-клубе. Марио так много достиг и обеспечил нам чемпионат мира. Он провел отличные годы в Дортмунде, также имел моменты в "Баварии". Но вы должны сами же себя спросить: где такой игрок, как Гетце, востребован? Он обязан шагнуть вниз в своей карьере, не только в клубном плане, но и в контексте зарплаты".

Марио не спорил и действительно сделал два шага назад – подписал контракт с ПСВ.

Реинкарнация

Несмотря на то, что Гетце находился в сомнительной форме, клубы выстроились в очередь. Среди самых "жирных" вариантов - "Вест Хэм", "Герта" и даже "Бавария". Ханс-Дитер Флик говорил серьезно: в Мюнхене рады видеть универсала, мол, он пригодится в качестве подмены лидерам.

Впрочем, футболист остановился на ПСВ. Причин несколько: желание проститься с токсичным информационным полем, специфика Эредивизи, не столь "роботизированного" и изнурительного чемпионата, а также убедительная риторика Роджера Шмидта - главного тренера эйндховенцев.

Шмидт прекрасно понимал ментальное состояние Гетце, потому что сам оказался у разбитого корыта — в 2017-м его справедливо выставили за порог леверкузенского "Байера". Сотрудничество с китайским "Бэйцзин Гоань" не принесло особых имиджевых дивидендов, о коуче подзабыли в Европе, тут пришло приглашение от ПСВ.

Роджеру бросили спасательный круг, и он передал его Марио. Как заметил Гетце в одном из интервью, он является "человеком ощущений", ему важно максимальное доверие.

Полузащитник не до конца унял миопатию (за два года в Нидерландах "поймал" почти десяток травм и пропустил 98 дней), однако получил возможность творить, почувствовать себя необходимым, а в итоге — лидером. ПСВ искал игрока, способного закрыть собой несколько позиций, моторного, пластического и умного, поэтому, несмотря на кондиции, Марио выделялся и, что главное, делал результат.

"У меня были приятные беседы с Роджером и я всерьез задумался о переезде в Нидерланды. У меня было много предложений, но я человек эмоционален и сам принимаю решение. Я готовился к совершенно другому вызову и нашел его здесь, в Эйндховене", — пояснил Гетце .

В кампании 2020/21 немец принял участие в 25 встречах, в течение которых отличился 6 мячами и 7 ассистами. Неплохая раскачка, но настоящий перформанс состоялся в прошлом сезоне - 51 поединок и 23 действия по системе "гол плюс пас".

Марио настолько окрылился, что стал локомотивом — ему не хватило совсем немного, чтобы протянуть команду в групповую стадию Лиги чемпионов (помешала "Бенфика" Яремчука), затем были не менее классные выступления в Лиге Европы и Лиге конференций. Еще в сентябре 2021 года ПСВ предложил Гетце контракт до 2024 года и это было оправданное решение — игрок поверил в себя и выполнил огромный объем работы. В Нидерландах умеют считать деньги, поэтому не рискнули бы дать спортсмену с "ограниченными способностями" зарплату в размере 3,5 миллиона евро (столько же имел Эран Захави).

Победа в кубке и Суперкубке Нидерландов, второе место в турнирной таблице Эредивизи, отличные действия против "Галатасарая", "Митьюлланна", "Копенгагена", "Лестера" и "Аякса" — шикарное наследие Гетце.

"Для меня ад - это не иметь возможности играть в футбол. Когда я был молод, то не ценил то, что мне дает жизнь. А когда заболел, то все почти прошло. Когда мне поставили диагноз "нарушение обмена веществ", то многие решил, что это конец моей карьеры. Но я вернулся. Я был на вершине и был на дне. Не знаю, куда приведет это путешествие, но я просто хочу сказать, что я счастлив снова наслаждаться футболом", - признался Марио.

Получилась интересная картина: Роджер и Гетце столкнулись с неприятностями, побороли их и сейчас в выигрыше. Первый пошел в "Бенфику", у которой бюджет и амбиции более солидные, чем у ПСВ, второй — стал частью симпатичного "Айнтрахта" и поспорит за Суперкубок Европы. Оливер Гласнер считается неплохим тактиком, но лучше всего умеет строить семью — так было в ЛАСКе и понемногу формируется во Франкфурте. Это самое важное для Марио — только так он будет сиять и забудет все невзгоды.