Реал Мадрид - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА на 10.08.2022

Матч за Суперкубок УЕФА-2022

10 августа. Хельсинки. "Олимпийский"

"Реал" 22:00 "Айнтрахт"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO

Первый большой матч евросезона-2022/23. Для "Реала" Суперкубки - норма; ранее он четырежды в них побеждал и еще трижды проигрывал. А вот для "Айнтрахта" завтра все будет впервые.

С фаворитом матча все понятно и слепому, а уж после 1:6 "Орлов" от "Баварии" на выходных - и подавно. Впрочем, и хоронить немцев заранее тоже не будем - хотя бы из уважения. Все-таки прошлой весной эта команда выбила из ЛЕ не кого-нибудь, а саму "Барселону".

"Реал"

Вряд ли за лето вы успели забыть всю эпичность победы "Сливочных" в минувшей ЛЧ. Команда Карло Анчелотти, на которую никто не ставил, побила три топ-клуба АПЛ - "Ман Сити", "Челси" и "Ливерпуль".

С тех пор "Реал" не продавал важных игроков, зато подписал двоих - Рюдигера и Чуамени. Оба непременно укрепят оборону "Сливочных", но завтра? Не думаем. Скорее, Анчелотти поставит на проверенный состав. Сыгранность и осторожность - его конек.

В двух последних спаррингах против "Америки" (2:2) и "Ювентуса" (2:0) забивал Бензема, и для Мадрида это хорошая новость, ведь замены ему нет. Места Модрича, Каземиро и Крооса тоже не обсуждаются; Винисиус - главная молодая звезда. А вот Родриго, вероятно, оставят на лавке - у немцев опасные фланги, и трудяга Вальверде будет полезнее. Анчелотти не надо доминирования - его "Реал" взял ЛЧ за счет концентрации на эпизодах. "Айнтрахту" нельзя "уснуть"; одна секунда - и Карим отпразднует гол.

"Айнтрахт"

Победа в ЛЕ-2022 стала для немцев первым еврокубком с 1980 года. В финале были биты "Рейнджерс", а Рэмси не забил пенальти - это мы помним, но для испанцев важнее, что ранее "Айнтрахт" выбил из Лиги Европы "Барселону".

Матч на "Камп Ноу" чудом не завершился разгромом команды Хави, оказавшейся и близко не готовой к быстрому движению мяча и фланговым контратакам "Орлов". Костич, Камада и Кнауфф делали, что хотели, а в Бундеслиге шли 11-ми - ну где такое видано? А ведь ранее "Айнтрахт" еще и "Бетис" выбил...

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"Реал" может стать третьим испанским скальпом для "Айнтрахта", но это будет сложно. Если "Бетис" и "Барса" подолгу держали мяч, что было удобно для взрывных "Орлов", то Мадрид играет осторожно. Вдобавок ушел огромный стоппер Хинтереггер, а Филипп Костич - самый качественный краек немцев - проходит медосмотр в "Юве". "Айнтрахту" в новых условиях надо меняться, но пятничные 1:6 от "Баварии" четко дают понять - этот процесс идет с осложнениями.

"Реал" - "Айнтрахт": статистика личных встреч

Ранее команды встречались всего раз, зато как! В финале Кубка европейских чемпионов-1960 "Реал" разбил "Айнтрахт" со счетом 7:3. Это был пик эпохи первых "Галактикос" - Альфредо Ди Стефано забил трижды, а Ференц Пушкаш оформил покер.

"Реал" - "Айнтрахт": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Айнтрахта"

Ориентировочные составы

У "Айнтрахта", как уже говорилось, вне игры Костич - он уходит. Зато в атаке, вероятно, выйдет некогда звездный Марио Гетце - он перешел летом из ПСВ за 4 млн.

У "Реала" травмированных нет, так что у Анчелотти полный карт-бланш. Рискнем предположить, что состав будет таким же, как и на финал ЛЧ против "Ливерпуля".

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Айнтрахт": Трапп - Туре, Ндика, Тута - Кнауфф, Соу, Роде, Ленц - Гетце, Линдстрем - Борре

"Реал" - "Айнтрахт": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Айнтрахт": прогноз от UA-Футбол

Если игра пойдет по сценарию фаворита, а это вероятнее всего, то голов в матче будет немного. "Реал" - это не "Бавария", которая в комфортных условиях будет бить и 8, и 9 мячей.

Наша ставка - ТМ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами около 2,3-2,5.