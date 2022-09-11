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Бундеслига. Унион вырывается в лидеры благодаря выездной победе над Кёльном
Исход встречи решил автогол Тимо Хюберса
Фото: Imago/Frank Hörmann
Бундеслига, 6-й тур
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Унион 0:1
Гол: Хюберс 3 (автогол)
Кёльн: Швабе – Шмитц (Шиндлер, 62), Килиан, Хюберс, Педерсен (Любичич, 62) – Скири, Мартель – Майна (Адамян, 85), Хектор, Кайнц (Тильман, 75) – Дитц (Тиггес, 46)
Унион: Грилль – Йеккель, Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер (Сегуин, 89), Хедира, Хаберер (Пантович, 64), Рюэрсон – Беккер (Михель, 75), Пефок (Беренс, 75)
Предупреждения: Килиан 9, Педерсен 54, Шиндлер 72 – Кнохе 53
Удаление: Килиан 81 (вторая желтая)
На 10-й минуте Пефок не реализовал пенальти (вратарь)
"Унион" возглавил турнирную таблицу после удачного выезда на "Рейн Энерги", где "козлы" потерпели первое поражение в новом сезоне. Теперь столичный клуб с первой строчки сможет сместить лишь "Фрайбург", если команде Кристиана Штрайха удастся справиться с "Боруссией" Менхенгладбах.
Исход встречи решил автогол Тимо Хюберса уже на третьей минуте встречи. "Унион" любит дерзить с дебюта, но таких ранних голов у команды Урса Фишера не было с ноября 2020 года, когда Роберт Андрих забил "Айнтрахту". Уже по итогам 10 минут "Унион" мог закрывать матч – Лука Килиан сыграл рукой в собственной штрафной. Но Жордан бесхитростно пробил по центру, и Швабе оставил "Кёльн" в игре.
"Козлы" долго не могли подобраться к воротам соперника. Свой первый выстрел по воротам Грилля они провели уже после 30-й минуты, и ушли на перерыв, по сути не навязав игру сопернику. Во второй половине "Кёльн" уже был поинтереснее. У Линтона Майна были две неплохие возможности на старте тайма, но Грилль, арендованный у "Байера", был на высоте. В ответ Триммель едва не забил подачей-ударом со штрафного, но хозяев спасла штанга.
"Кёльн" только было хотел пойти в финальный штурм, но Лука Килиан вновь подвёл команду. На этот раз защитник заработал вторую жёлтую, и в меньшинстве "Унион" спокойно удержал перевес. 0:1.
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